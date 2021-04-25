​Пирло: «Мы не боимся угроз УЕФА»

Рулевой «Ювентуса» Андреа Пирло дал комментарий по поводу возможных санкций к клубу со стороны УЕФА.

Ранее Александер Чеферин заявил, что все двенадцать клубов, которые изначально входили в Суперлигу, должны понести ответственность. В прессе сообщалось, что «Ювентус» могут исключить из Лиги чемпионов на следующий сезон.

«Мы не боимся угроз УЕФА. Мы сконцентрированы на своей работе и спокойно относимся к тому, что УЕФА примет какое-то решение в отношении клуба», - сказал Пирло во время пресс-конференции.

«Ювентус» на текущий момент занимает четвёртое место в таблице Серии А.