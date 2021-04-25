​Пирло: «Мы не боимся угроз УЕФА»

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25 Апреля 2021, 10:47,
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Рулевой «Ювентуса» Андреа Пирло дал комментарий по поводу возможных санкций к клубу со стороны УЕФА.
Ранее Александер Чеферин заявил, что все двенадцать клубов, которые изначально входили в Суперлигу, должны понести ответственность. В прессе сообщалось, что «Ювентус» могут исключить из Лиги чемпионов на следующий сезон.
«Мы не боимся угроз УЕФА. Мы сконцентрированы на своей работе и спокойно относимся к тому, что УЕФА примет какое-то решение в отношении клуба», - сказал Пирло во время пресс-конференции.
«Ювентус» на текущий момент занимает четвёртое место в таблице Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Андреа Пирло
Пирле то чего боятся ??? это его последние дни в клубе , чувак так удачно вписался что может и без санкций в кубки не попадут .