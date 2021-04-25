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​Пирло: «Мы не боимся угроз УЕФА»

25 Апреля 2021, 10:47,

Рулевой «Ювентуса» Андреа Пирло дал комментарий по поводу возможных санкций к клубу со стороны УЕФА.

Ранее Александер Чеферин заявил, что все двенадцать клубов, которые изначально входили в Суперлигу, должны понести ответственность. В прессе сообщалось, что «Ювентус» могут исключить из Лиги чемпионов на следующий сезон.

«Мы не боимся угроз УЕФА. Мы сконцентрированы на своей работе и спокойно относимся к тому, что УЕФА примет какое-то решение в отношении клуба», - сказал Пирло во время пресс-конференции.

«Ювентус» на текущий момент занимает четвёртое место в таблице Серии А.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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Комментарии (1)
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ARTUR
25 Апреля 2021, 10:56

Пирле то чего боятся ??? это его последние дни в клубе , чувак так удачно вписался что может и без санкций в кубки не попадут .

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