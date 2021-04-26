Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Посадите его на скамейку»: болельщики «Ювентуса» недовольны игрой Роналду

26 Апреля 2021, 08:10,

Поклонники туринского «Ювентуса» недовольны игрой форварда Криштиану Роналду в последних матчах.

В рамках 33-го тура Серии А португальский бомбардир вновь не смог отличиться, после чего болельщики опубликовали статью с заголовком «Посадите его на скамейку». Об этом рапортует издание Football-Italia.

Свой последний мяч в итальянском чемпионате 36-летний бомбардир забил седьмого апреля во встрече против «Наполи» (2:1).

В текущем сезоне Серии А Криштиану провел 29 поединков, отметившись 25 забитыми мячами (пять - с пенальти) и тремя голевыми передачами.

После 33-х туров «старая синьора» занимает третье место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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Комментарии (3)
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0
Juve96
26 Апреля 2021, 10:20

Даже когда его надо менять он остаётся на поле. Никто не должен быть важнее команды. Надоело уже!

1
Super fanat
26 Апреля 2021, 09:13

Так командные механизмы не работают, Роналду тут причём? Идиоты.

0
ARTUR
26 Апреля 2021, 08:43

Надо не Криштиану гнобить , а Пирлу , Роналду НИКОГДА не играл хорошо , если плохо играла команда , только глупые верили в то что Криш тащит команды , да бывали у него матчи где именно он делал разницу , но один он на длинной дистанции ничего , никогда не решал .

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