«Посадите его на скамейку»: болельщики «Ювентуса» недовольны игрой Роналду

Поклонники туринского «Ювентуса» недовольны игрой форварда Криштиану Роналду в последних матчах.

В рамках 33-го тура Серии А португальский бомбардир вновь не смог отличиться, после чего болельщики опубликовали статью с заголовком «Посадите его на скамейку». Об этом рапортует издание Football-Italia.

Свой последний мяч в итальянском чемпионате 36-летний бомбардир забил седьмого апреля во встрече против «Наполи» (2:1).

В текущем сезоне Серии А Криштиану провел 29 поединков, отметившись 25 забитыми мячами (пять - с пенальти) и тремя голевыми передачами.

После 33-х туров «старая синьора» занимает третье место в турнирной таблице.