«Посадите его на скамейку»: болельщики «Ювентуса» недовольны игрой Роналду

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26 Апреля 2021, 08:10,
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Поклонники туринского «Ювентуса» недовольны игрой форварда Криштиану Роналду в последних матчах.
В рамках 33-го тура Серии А португальский бомбардир вновь не смог отличиться, после чего болельщики опубликовали статью с заголовком «Посадите его на скамейку». Об этом рапортует издание Football-Italia.
Свой последний мяч в итальянском чемпионате 36-летний бомбардир забил седьмого апреля во встрече против «Наполи» (2:1).
В текущем сезоне Серии А Криштиану провел 29 поединков, отметившись 25 забитыми мячами (пять - с пенальти) и тремя голевыми передачами.
После 33-х туров «старая синьора» занимает третье место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
Даже когда его надо менять он остаётся на поле. Никто не должен быть важнее команды. Надоело уже!
Так командные механизмы не работают, Роналду тут причём? Идиоты.
Надо не Криштиану гнобить , а Пирлу , Роналду НИКОГДА не играл хорошо , если плохо играла команда , только глупые верили в то что Криш тащит команды , да бывали у него матчи где именно он делал разницу , но один он на длинной дистанции ничего , никогда не решал .