Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Фанаты «Фиорентины» скандировали кричалки около базы

24 Апреля 2021, 21:34,

Фанаты «Фиорентины» собрались около базы клуба перед матчем против «Ювентуса». Они скандировали кричалки разного характера – от ободряющих до угрожающих.

Одна из кричалок звучала так: «Враг должен быть уничтожен, прописка должна быть сохранена. Сражайтесь, как львы, или прячьтесь».

 

На текущий момент «Фиорентина» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда опережает зону вылета на пять зачётных баллов.

За «Фиорентину» играет российский нападающий Александр Кокорин. В настоящий момент он продолжает восстанавливаться после травмы.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина
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