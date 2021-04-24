​Фанаты «Фиорентины» скандировали кричалки около базы

Фанаты «Фиорентины» собрались около базы клуба перед матчем против «Ювентуса». Они скандировали кричалки разного характера – от ободряющих до угрожающих.

Одна из кричалок звучала так: «Враг должен быть уничтожен, прописка должна быть сохранена. Сражайтесь, как львы, или прячьтесь».

I tifosi della #Fiorentina, faccia a faccia con la squadra in vista di #FiorentinaJuventus.



Il servizio completo, solo su FirenzeViola! pic.twitter.com/RPdxrTeoO6 — Firenzeviola.it (@firenzeviola_it) April 24, 2021

На текущий момент «Фиорентина» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда опережает зону вылета на пять зачётных баллов.

За «Фиорентину» играет российский нападающий Александр Кокорин. В настоящий момент он продолжает восстанавливаться после травмы.