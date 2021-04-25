Мората: «Я бы с радостью остался в «Ювентусе» навсегда»

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората ответил на вопрос о своем будущем.

«Все понимают, что я бы с радостью остался в этом клубе навсегда, если бы у меня была такая возможность, но футбол – это бизнес, в большинстве случаев у игроков просто нет выбора», - цитирует Морату Sky Sport Italia.

Напомним, что права на 28-летнего испанца принадлежат мадридскому «Атлетико». Контракт Альваро с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

Мората сыграл сорок матчей за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона, забил восемнадцать голов и отдал двенадцать голевых передач.