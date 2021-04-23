Данило раскритиковал УЕФА

|
23 Апреля 2021, 22:02,
|
|
Защитник «Ювентуса» Данило встал на сторону своего клуба в споре с УЕФА в вопросе Суперлиги.
- Думаю, если 12 клубов организовали проект, это потому что они увидели, что футболу нужны перемены. Не знаю, правильный ли проект Суперлига, но нужно всем вместе обсудить вопрос спасения футбола, - приводит слова Данило Football Italia.
- Коронавирус затронул все сферы жизни, и футбол - не исключение. Думаю, что если бы в УЕФА действительно заботились об игроках, нас бы не заставляли так много ездить в разгар пандемии, нам бы не устроили жесткий календарь в такой сложный год. Мне как футболисту неприятно видеть угрозы со стороны УЕФА и ФИФА, - добавил Данило.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Данило