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Данило раскритиковал УЕФА

23 Апреля 2021, 22:02,

Защитник «Ювентуса» Данило встал на сторону своего клуба в споре с УЕФА в вопросе Суперлиги.

- Думаю, если 12 клубов организовали проект, это потому что они увидели, что футболу нужны перемены. Не знаю, правильный ли проект Суперлига, но нужно всем вместе обсудить вопрос спасения футбола, - приводит слова Данило Football Italia.

- Коронавирус затронул все сферы жизни, и футбол - не исключение. Думаю, что если бы в УЕФА действительно заботились об игроках, нас бы не заставляли так много ездить в разгар пандемии, нам бы не устроили жесткий календарь в такой сложный год. Мне как футболисту неприятно видеть угрозы со стороны УЕФА и ФИФА, - добавил Данило.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Данило
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