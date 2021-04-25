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Пирло – о ничьей с «Фиорентиной»: «Ужасный первый тайм в нашем исполнении»

25 Апреля 2021, 18:59,

Рулевой «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал результат матча с «Фиорентиной» (1:1).

«Ужасный первый тайм в нашем исполнении, мы должны были начать его по-другому. Это была одна из ключевых игр в борьбе за место в Лиге чемпионов, но мы сыграли отвратительно.

Во втором тайме мы выглядели чуть лучше, но все равно недостаточно хорошо. Мы тренировали одно, а делали совсем другое.

Не хотел ли я заменить Роналду? Не думаю, что он играл плохо. У Криштиану было несколько моментов, в целом он выглядел хорошо», - цитирует Пирло Sky Sport Italia.

Отметим, что «Ювентус» занимает третье место в Серии А.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Фиорентина, Андреа Пирло
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Комментарии (1)
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1
beorn_n
25 Апреля 2021, 19:05

Вроде еще не старый, а зрение слабоватое стало.

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