Пирло – о ничьей с «Фиорентиной»: «Ужасный первый тайм в нашем исполнении»

Рулевой «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал результат матча с «Фиорентиной» (1:1).

«Ужасный первый тайм в нашем исполнении, мы должны были начать его по-другому. Это была одна из ключевых игр в борьбе за место в Лиге чемпионов, но мы сыграли отвратительно.

Во втором тайме мы выглядели чуть лучше, но все равно недостаточно хорошо. Мы тренировали одно, а делали совсем другое.

Не хотел ли я заменить Роналду? Не думаю, что он играл плохо. У Криштиану было несколько моментов, в целом он выглядел хорошо», - цитирует Пирло Sky Sport Italia.

Отметим, что «Ювентус» занимает третье место в Серии А.