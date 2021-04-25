«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»

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25 Апреля 2021, 18:02,
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«Ювентус» продолжает терять важные очки в борьбе за второе место в Серии А. В гостях у «Фиорентины» туринцы пропустили удар в штангу от Эрика Пульгара, а затем и голевой удар Душана Влаховича. Отыграться удалось на 46-й минуте, когда забил только-только вышедший на замену Альваро Мората, закрутив мяч в девятку. Это был единственный удар «старой синьоры» в створ, чего было явно мало для победы - 1:1. Добавим, что Александр Кокорин продолжает восстанавливаться после травмы.
Протокол игры
|Фиорентина
|1:1
|Ювентус
|(1:0) Влахович Душан 29'
|46' Мората Альваро (1:1)
Дронговски Бартломей • Миленкович Никола • Песселья Херман • Касерес Мартин • 61'Венути Лоренцо 46' ( Мартинес Лукас II ( 46') • Амрабат Софьян • Пульгар Эрик • Кастровилли Гаэтано 85' ( Эйссерик Валентин ( 85') • Роша Игор II 40' 72' ( Бираги Кристиано ( 72' ) • 88'Влахович Душан • Рибери Франк 72' ( Куаме Кристиан ( 72')
Запасные: Монтьель Кристобаль • Росати Антонио • Оливера Максимильяно • Малку Кевин • Кальехон Хосе • Терраччиано Пьетро • Баррека Антонио
Щесны Войцех • Де Лихт Маттайс • 52'Бонуччи Леонардо 46' ( Кулушевски Деян ( 46') • Кьеллини Джорджо • Куадрадо Хуан • Ремзи Аарон 69' ( Маккенни Уэстон ( 69') • Бентанкур Родриго • Рабио Адриен • Алекс Сандро • Дибала Пауло 46' ( Мората Альваро ( 46') • Роналду Криштиану
Запасные: Данило Луис • Фработта Джанлука • Пинсольо Карло • Бернардески Федерико • Буффон Джанлуиджи • Коррея Фелиш • Мело Артур
25 апреля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Фиорентина
Так и хочется сказать,как же не хватает Кьезы. Опять Куадрадо единственный кто вышел играть. Мистер 31 миллион зарплаты показывает уровень дна. Я большой фанат Пирло, но убирать Дибалу, который создал единственный момент в первом тайме не подлежит никакому пониманию, при этом оставляя на поле Рэмзи и бесполезного КриРо. Потихоньку можно подводить итоги. Этот сезон провален практически окончательно. Если Пирло останется на посту, если Криша оставят в команде, думаю можно сразу надеяться в след сезоне лишь на борьбу за 3-4 место.
Мне кажется КриРо уже сам был бы рад уйти, но на мажорной ноте. Не идет игра, в 10 последних матчах забил лишь дважды, Кальяри и Люксембургу
Ну в последних матчах нет Кьезы, некому в ножку выкатить мяч, приходится падать ( 3 падения в матче просто так шел шел упал). С Кокориным бы поборолись за мвп матча да нету его, вот и не было мотивации играть.
А если бы Кокорин еще сыграл!)
"Великий" опять не помог... Надо зарплату ему добавить... Хе-хе..
Невозможно без содрогания смотреть на такую игру. Не вижу смысла с таким настроем вообще куда-либо попадать - хоть в ЛЧ, хоть в ЛЕ. Это насмешка над болельщиками.
жалко видеть такой Ювентус полный ноль в атаке очень унылая игра...
Почему не меняют уууужасного Роналду? Почему вместо него меняю единственного игрока который хоть как то созидал и давал креативность в игре? вот следовательно и результат такой