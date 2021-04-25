«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»

«Ювентус» продолжает терять важные очки в борьбе за второе место в Серии А. В гостях у «Фиорентины» туринцы пропустили удар в штангу от Эрика Пульгара, а затем и голевой удар Душана Влаховича. Отыграться удалось на 46-й минуте, когда забил только-только вышедший на замену Альваро Мората, закрутив мяч в девятку. Это был единственный удар «старой синьоры» в створ, чего было явно мало для победы - 1:1. Добавим, что Александр Кокорин продолжает восстанавливаться после травмы.