Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»

25 Апреля 2021, 18:02,

«Ювентус» продолжает терять важные очки в борьбе за второе место в Серии А. В гостях у «Фиорентины» туринцы пропустили удар в штангу от Эрика Пульгара, а затем и голевой удар Душана Влаховича. Отыграться удалось на 46-й минуте, когда забил только-только вышедший на замену Альваро Мората, закрутив мяч в девятку. Это был единственный удар «старой синьоры» в створ, чего было явно мало для победы - 1:1. Добавим, что Александр Кокорин продолжает восстанавливаться после травмы.

Протокол игры  
Фиорентина 1:1 Ювентус
(1:0) Влахович Душан 29'    
    46' Мората Альваро (1:1)
Дронговски Бартломей Миленкович Никола Песселья Херман Касерес Мартин   61' Венути Лоренцо   46' (Мартинес Лукас II (   46') Амрабат Софьян Пульгар Эрик Кастровилли Гаэтано   85' (Эйссерик Валентин (   85') Роша Игор II   40'   72' (Бираги Кристиано (   72'   88') Влахович Душан Рибери Франк   72' (Куаме Кристиан (   72')
Запасные: Монтьель Кристобаль Росати Антонио Оливера Максимильяно Малку Кевин Кальехон Хосе Терраччиано Пьетро Баррека Антонио
Щесны Войцех Де Лихт Маттайс   52' Бонуччи Леонардо   46' (Кулушевски Деян (   46') Кьеллини Джорджо Куадрадо Хуан Ремзи Аарон   69' (Маккенни Уэстон (   69') Бентанкур Родриго Рабио Адриен Алекс Сандро Дибала Пауло   46' (Мората Альваро (   46') Роналду Криштиану
Запасные: Данило Луис Фработта Джанлука Пинсольо Карло Бернардески Федерико Буффон Джанлуиджи Коррея Фелиш Мело Артур
25 апреля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Фиорентина
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (8)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
beorn_n
25 Апреля 2021, 18:14

Так и хочется сказать,как же не хватает Кьезы. Опять Куадрадо единственный кто вышел играть. Мистер 31 миллион зарплаты показывает уровень дна. Я большой фанат Пирло, но убирать Дибалу, который создал единственный момент в первом тайме не подлежит никакому пониманию, при этом оставляя на поле Рэмзи и бесполезного КриРо. Потихоньку можно подводить итоги. Этот сезон провален практически окончательно. Если Пирло останется на посту, если Криша оставят в команде, думаю можно сразу надеяться в след сезоне лишь на борьбу за 3-4 место.

0
artur_one
25 Апреля 2021, 18:20

Мне кажется КриРо уже сам был бы рад уйти, но на мажорной ноте. Не идет игра, в 10 последних матчах забил лишь дважды, Кальяри и Люксембургу

1
beorn_n
25 Апреля 2021, 18:30

Ну в последних матчах нет Кьезы, некому в ножку выкатить мяч, приходится падать ( 3 падения в матче просто так шел шел упал). С Кокориным бы поборолись за мвп матча да нету его, вот и не было мотивации играть.

0
Bartimeus
25 Апреля 2021, 18:13

А если бы Кокорин еще сыграл!)

1
Alex1972
25 Апреля 2021, 18:11

"Великий" опять не помог... Надо зарплату ему добавить... Хе-хе..

10 000 рублей Получить ФРИБЕТ 10 000 рублей betcity
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
0
Juventissimo
25 Апреля 2021, 18:07

Невозможно без содрогания смотреть на такую игру. Не вижу смысла с таким настроем вообще куда-либо попадать - хоть в ЛЧ, хоть в ЛЕ. Это насмешка над болельщиками.

0
Misha_diablo_football
25 Апреля 2021, 18:06

жалко видеть такой Ювентус полный ноль в атаке очень унылая игра...

3
vidal
25 Апреля 2021, 18:03

Почему не меняют уууужасного Роналду? Почему вместо него меняю единственного игрока который хоть как то созидал и давал креативность в игре? вот следовательно и результат такой

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
Тушинский проходной двор: «Уфа» жёстко разбила «Спартак» на выезде, передав привет от Газизова
Тушинский проходной двор: «Уфа» жёстко разбила «Спартак» на выезде, передав привет от Газизова
Что делать УЕФА с еврокубками с учётом появления Суперлиги
Что делать УЕФА с еврокубками с учётом появления Суперлиги


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола