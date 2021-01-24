Маккенни – о праздновании гола в ворота «Болоньи»: «Я являюсь фанатом Гарри Поттера»

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни прокомментировал победу над «Болоньей» (2:0) в девятнадцатом туре итальянской Серии А.

«Это очень важная победа для нас, потому что оба миланских клуба вчера потеряли очки. Конечно, чемпион будет определен только в концовке сезона, все будут бороться за победу.

Празднование гола в ворота «Болоньи»? Я являюсь фанатом Гарри Поттера, на руке у меня набита татуировка, посвященная ему, так что я просто изобразил волшебное заклинание», - цитирует Маккени DAZN.

22-летний полузащитник принял участие в 21 матчей «Ювентуса» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.