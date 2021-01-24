Маккенни – о праздновании гола в ворота «Болоньи»: «Я являюсь фанатом Гарри Поттера»

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24 Января 2021, 17:21,
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Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни прокомментировал победу над «Болоньей» (2:0) в девятнадцатом туре итальянской Серии А.
«Это очень важная победа для нас, потому что оба миланских клуба вчера потеряли очки. Конечно, чемпион будет определен только в концовке сезона, все будут бороться за победу.
Празднование гола в ворота «Болоньи»? Я являюсь фанатом Гарри Поттера, на руке у меня набита татуировка, посвященная ему, так что я просто изобразил волшебное заклинание», - цитирует Маккени DAZN.
22-летний полузащитник принял участие в 21 матчей «Ювентуса» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Уэстон Маккенни
Ну то что у этого чернокожего слабоумие мы и так все давно знали.)
Зачем ты выставляешь себя прилюдно идиотом в который раз подряд?
Оно и понятно, что для тебя человек с нормальным поведением может быть только тот, кто ∆₽очит прилюдно, кого-то избивает или бухает и веселится после поражения команды. Но почему у него слабоумие? Расскажи нам товарисч админ ЕФ (по твоему собственному признанию) и по совместительству ещё и доктор (скоро узнаем каких наук), который может ставить такие диагнозы.
Идиотом ты себя выставляешь каждый раз. А вот то что у него вокруг одни расисты, и в таком возрасте фанатеет от глупой сказки не добавляет ему имиджа умного человека. Понимаю, тебе не объяснить так как твое слабоумие уже тоже не один раз мы тут увидели. А фантазии свои про меня , можешь оставить при себе. Только слабоумному такое в голову может прийти, читать этот бред больного никому не интересно.