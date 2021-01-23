​Пирло: «Выигрыш Суперкубка Италии для меня ничего не меняет»

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23 Января 2021, 18:47,
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло провёл пресс-конференцию перед воскресной игрой против «Болоньи».
«Победа в матче за Суперкубок Италии подарила нам энтузиазм и эйфорию, что позволило хорошо тренироваться, несмотря на усталость. Но мы уже думаем о целях на будущее, и мы готовы к завтрашнему матчу.
Мой энтузиазм не изменился, я чувствовал то же самое с первого дня работы. Выигрыш трофея для меня ничего не меняет. Я хочу выиграть больше.
У нас были взлёты и падения, как и у любой другой команды в этом сезоне. Это связано с плотным графиком и отсутствием времени на подготовку. Морально все устали, нелегко сохранять концентрацию по 90 минут каждые три дня, но мы работаем над этим», - сказал Пирло.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Андреа Пирло