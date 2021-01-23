Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Пирло: «Выигрыш Суперкубка Италии для меня ничего не меняет»

23 Января 2021, 18:47,

Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло провёл пресс-конференцию перед воскресной игрой против «Болоньи».

«Победа в матче за Суперкубок Италии подарила нам энтузиазм и эйфорию, что позволило хорошо тренироваться, несмотря на усталость. Но мы уже думаем о целях на будущее, и мы готовы к завтрашнему матчу.

Мой энтузиазм не изменился, я чувствовал то же самое с первого дня работы. Выигрыш трофея для меня ничего не меняет. Я хочу выиграть больше.

У нас были взлёты и падения, как и у любой другой команды в этом сезоне. Это связано с плотным графиком и отсутствием времени на подготовку. Морально все устали, нелегко сохранять концентрацию по 90 минут каждые три дня, но мы работаем над этим», - сказал Пирло.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
​В «Спартаке» подтвердили переговоры по Промесу
​В «Спартаке» подтвердили переговоры по Промесу
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола