​Пирло: «Выигрыш Суперкубка Италии для меня ничего не меняет»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло провёл пресс-конференцию перед воскресной игрой против «Болоньи».

«Победа в матче за Суперкубок Италии подарила нам энтузиазм и эйфорию, что позволило хорошо тренироваться, несмотря на усталость. Но мы уже думаем о целях на будущее, и мы готовы к завтрашнему матчу.

Мой энтузиазм не изменился, я чувствовал то же самое с первого дня работы. Выигрыш трофея для меня ничего не меняет. Я хочу выиграть больше.

У нас были взлёты и падения, как и у любой другой команды в этом сезоне. Это связано с плотным графиком и отсутствием времени на подготовку. Морально все устали, нелегко сохранять концентрацию по 90 минут каждые три дня, но мы работаем над этим», - сказал Пирло.