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Михайлович: «Ювентус» заслужил победу, но мы сыграли хорошо»

24 Января 2021, 18:59,

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Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:2).

«В первом тайме мы недостаточно верили себя, хотя наш соперник играл далеко не самым лучшим образом. Я думал, что мы всё-таки сравняем счёт, но в решающий момент пропустили гол со стандарта. «Ювентус» заслужил победу, но мы выступили хорошо.

Главная наша проблема – попадая в финальную треть поля, мы принимаем неправильные решения, не можем отдать правильный пас и вовремя пробить. Это расстраивает. Но я должен отметить, что Щесны сделал сегодня несколько невероятных сейвов», - цитирует Михайловича DAZN.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Болонья, Синиша Михайлович
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