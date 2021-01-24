​Директор «Ювентуса» не исключает январские трансферы

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи ответил на вопрос, может ли клуб подписать кого-то до завершения срока зимнего трансферного окна.

«У нас нет надобности в подписании игроков, но это трансферное окно состоит из возможностей. Так что посмотрим, что произойдёт», - сказал Паратичи DAZN.

В воскресенье «Ювентус» обыграл на своём поле «Болонью» с результатом 2:0 благодаря точным ударам Артура и Уэстона Маккенни. На текущий момент туринцы занимают четвёртое место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Милана» на семь очков при одной игре в запасе.