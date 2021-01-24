Голы Артура и Маккенни принесли «Ювентусу» победу над «Болоньей»

«Ювентус» с «Болоньей» провели насыщенный опасными моментами матч 19-го тура Серии А. Быстрый гол Артура с помощью рикошета помог «старой синьоре» без лишних нервов играть в свой футбол. До ухода на перерыв были шансы у обеих сторон, но чего-то не хватало. Во втором тайме запомнились удары Хуана Куадрадо по чужим и своим воротам, а голевым стал момент Уэстона Маккенни после подачи углового.

«Ювентус» набрал 36 очков и догнал «Аталанту» на четвертом месте.