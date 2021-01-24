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Голы Артура и Маккенни принесли «Ювентусу» победу над «Болоньей»

24 Января 2021, 16:28,

Global Look Press

«Ювентус» с «Болоньей» провели насыщенный опасными моментами матч 19-го тура Серии А. Быстрый гол Артура с помощью рикошета помог «старой синьоре» без лишних нервов играть в свой футбол. До ухода на перерыв были шансы у обеих сторон, но чего-то не хватало. Во втором тайме запомнились удары Хуана Куадрадо по чужим и своим воротам, а голевым стал момент Уэстона Маккенни после подачи углового.

«Ювентус» набрал 36 очков и догнал «Аталанту» на четвертом месте.

Протокол игры  
Ювентус 2:0 Болонья
(1:0) Мело Артур 15'    
(2:0) Маккенни Уэстон 71'    
Щесны Войцех Куадрадо Хуан Бонуччи Леонардо   78' (Ремзи Аарон (   78') Кьеллини Джорджо   47' Данило Луис Маккенни Уэстон Бентанкур Родриго Мело Артур   52'   78' (Рабио Адриен (   78') Бернардески Федерико   69' (Мората Альваро (   69') Кулушевски Деян   21'   78' (Де Лихт Маттайс (   78') Роналду Криштиану
Запасные: Кьеза Федерико Демирал Мерих Дрэгушин Раду Фработта Джанлука Пинсольо Карло Фаджоли Николо Ди Пардо Алессандро Буффон Джанлуиджи
Скорупски Лукаш Де Сильвестри Лоренцо   46' (Сумаоро Адама (   46') Данило Ларанжера Томиясу Такэхиро Дейкс Митчелл   62'   76' (Ольсен Андреас (   76') Сванберг Маттиас   64' (Домингес Николас (   64') Схаутен Йерди Орсолини Риккардо   76' (Паласио Родриго (   76') Сориано Роберто Виньято Эмануэль   14'   46' (Сансоне Никола (   46') Барроу Муса
Запасные: Бальдюрссон Андри-Фаннар Поли Андреа Хики Аарон Бреза Себастьян Да Коста Жуниор Пас Нехуэн
24 января. Стадион "Альянц Стэдиум".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Болонья
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
24 Января 2021, 17:16

Артур отрабатывает свои деньги, в отличие от своего визави...

1
beorn_n
24 Января 2021, 16:35

Куадрадо-Маккени связка конечно огонь. Победа есть, 3 очка есть, куча работы над реализацией моментов нужна. Forza Juve!

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