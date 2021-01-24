Голы Артура и Маккенни принесли «Ювентусу» победу над «Болоньей»

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24 Января 2021, 16:28,
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«Ювентус» с «Болоньей» провели насыщенный опасными моментами матч 19-го тура Серии А. Быстрый гол Артура с помощью рикошета помог «старой синьоре» без лишних нервов играть в свой футбол. До ухода на перерыв были шансы у обеих сторон, но чего-то не хватало. Во втором тайме запомнились удары Хуана Куадрадо по чужим и своим воротам, а голевым стал момент Уэстона Маккенни после подачи углового.
«Ювентус» набрал 36 очков и догнал «Аталанту» на четвертом месте.
Протокол игры
|(1:0) Мело Артур 15'
|(2:0) Маккенни Уэстон 71'
Щесны Войцех • Куадрадо Хуан • Бонуччи Леонардо 78' ( Ремзи Аарон ( 78') • Кьеллини Джорджо • 47'Данило Луис • Маккенни Уэстон • Бентанкур Родриго • Мело Артур 52' 78' ( Рабио Адриен ( 78') • Бернардески Федерико 69' ( Мората Альваро ( 69') • Кулушевски Деян 21' 78' ( Де Лихт Маттайс ( 78') • Роналду Криштиану
Запасные: Кьеза Федерико • Демирал Мерих • Дрэгушин Раду • Фработта Джанлука • Пинсольо Карло • Фаджоли Николо • Ди Пардо Алессандро • Буффон Джанлуиджи
Скорупски Лукаш • Де Сильвестри Лоренцо 46' ( Сумаоро Адама ( 46') • Данило Ларанжера • Томиясу Такэхиро • Дейкс Митчелл 62' 76' ( Ольсен Андреас ( 76') • Сванберг Маттиас 64' ( Домингес Николас ( 64') • Схаутен Йерди • Орсолини Риккардо 76' ( Паласио Родриго ( 76') • Сориано Роберто • Виньято Эмануэль 14' 46' ( Сансоне Никола ( 46') • Барроу Муса
Запасные: Бальдюрссон Андри-Фаннар • Поли Андреа • Хики Аарон • Бреза Себастьян • Да Коста Жуниор • Пас Нехуэн
24 января. Стадион "Альянц Стэдиум".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Болонья
Артур отрабатывает свои деньги, в отличие от своего визави...
Куадрадо-Маккени связка конечно огонь. Победа есть, 3 очка есть, куча работы над реализацией моментов нужна. Forza Juve!