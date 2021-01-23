Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Де Лихт выздоровел от коронавируса

23 Января 2021, 21:19,

Global Look Press

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт сдал второй отрицательный тест после выявления у него коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Де Лихт выздоровел и больше не должен находиться и изоляции и уже вечером окажется в расположении команды. Голландец будет включён в список футболистов, которые могут сыграть против «Болоньи» в чемпионате Италии в воскресенье, двадцать четвёртого января.

В сезоне 2020/2021 Маттайс де Лихт провёл за «Ювентус» двенадцать матчей в различных соревнованиях. Результативными действиями двадцатиоднолетний защитник не отмечался.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Маттайс де Лихт
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
​В «Спартаке» подтвердили переговоры по Промесу
​В «Спартаке» подтвердили переговоры по Промесу
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола