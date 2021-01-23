​Де Лихт выздоровел от коронавируса

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт сдал второй отрицательный тест после выявления у него коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Де Лихт выздоровел и больше не должен находиться и изоляции и уже вечером окажется в расположении команды. Голландец будет включён в список футболистов, которые могут сыграть против «Болоньи» в чемпионате Италии в воскресенье, двадцать четвёртого января.

В сезоне 2020/2021 Маттайс де Лихт провёл за «Ювентус» двенадцать матчей в различных соревнованиях. Результативными действиями двадцатиоднолетний защитник не отмечался.