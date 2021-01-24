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Пирло: «Нужно было снимать все вопросы о победителе гораздо раньше»

24 Января 2021, 18:38,

Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу над «Болоньей» (2:0).

«Было важно сыграть с высокой интенсивностью, что мы и сделали в первом тайме. Ребята здорово воспользовались пространством, которое «Болонья» оставляла нам. Мы доминировали на поле и нанесли порядка 20 ударов, конечно, нужно было снимать все вопросы о победителе гораздо раньше.

Победа в Суперкубке? Да, это был важный матч, который нам удалось выиграть. Мы хотели показать, что с «Интером» сыграли не в свой футбол. Подготовиться к «Наполи» было несложно, мы проанализировали ошибки и постарались их исправить. Мы знаем, что всё всегда в наших руках», - цитирует Пирло DAZN.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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