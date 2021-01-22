Чешская Федерация футбола не согласна с рекордом Роналду

Федерация футбола Чехии выпустила обращение, в котором заявила о том, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не является рекордсменом по голам в официальных матчах.

«Мы можем заявить, что Йозеф Бицан забил 821 гол в официальных матчах», - написали чешские футбольные чиновники в Твиттере. «Это означает, что Криштиану Роналду еще не лучший бомбардир в истории».

Напомним, ранее было объявлено, что португалец забил в ворота «Наполи» в Суперкубке Италии 760-й мяч в карьере в официальных матчах и стал лучшим бомбардиром в истории футбола. Бывшему нападающему сборных Австрии и Чехословакии Йозефу Бицану приписывали 759 голов.