Чешская Федерация футбола не согласна с рекордом Роналду

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22 Января 2021, 01:03,
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Федерация футбола Чехии выпустила обращение, в котором заявила о том, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не является рекордсменом по голам в официальных матчах.
«Мы можем заявить, что Йозеф Бицан забил 821 гол в официальных матчах», - написали чешские футбольные чиновники в Твиттере. «Это означает, что Криштиану Роналду еще не лучший бомбардир в истории».
Напомним, ранее было объявлено, что португалец забил в ворота «Наполи» в Суперкубке Италии 760-й мяч в карьере в официальных матчах и стал лучшим бомбардиром в истории футбола. Бывшему нападающему сборных Австрии и Чехословакии Йозефу Бицану приписывали 759 голов.
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Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Йозеф Бицан
Главное, что с ранальдай должен согласится сам ранальда.... Достаточно одной таблэтки... Хе-хе..
про гному то ничего не говорят, ему далеко до таких рекордов, МЛС и Китай уже ждёт аутиста-пешехода