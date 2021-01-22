Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Чешская Федерация футбола не согласна с рекордом Роналду

22 Января 2021, 01:03,

Global Look Press

Федерация футбола Чехии выпустила обращение, в котором заявила о том, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не является рекордсменом по голам в официальных матчах.

«Мы можем заявить, что Йозеф Бицан забил 821 гол в официальных матчах», - написали чешские футбольные чиновники в Твиттере. «Это означает, что Криштиану Роналду еще не лучший бомбардир в истории».

Напомним, ранее было объявлено, что португалец забил в ворота «Наполи» в Суперкубке Италии 760-й мяч в карьере в официальных матчах и стал лучшим бомбардиром в истории футбола. Бывшему нападающему сборных Австрии и Чехословакии Йозефу Бицану приписывали 759 голов.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Йозеф Бицан
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Alex1972
22 Января 2021, 01:35

Главное, что с ранальдай должен согласится сам ранальда.... Достаточно одной таблэтки... Хе-хе..

0
deathzetk
22 Января 2021, 01:56

про гному то ничего не говорят, ему далеко до таких рекордов, МЛС и Китай уже ждёт аутиста-пешехода

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола