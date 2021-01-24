Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Роналду – о победе над «Болоньей»: «Мы на верном пути»

24 Января 2021, 21:51,

Global Look Press

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Болоньей» (2:0) в девятнадцатом туре итальянской Серии А.

«Очень важная победа! Мы на верном пути! Продолжаем в том же духе» - написал португальский футболист в «Твиттере».

«Ювентус» сократил отставание от «Милана» до семи очков в турнирной таблице Серии А, при этом клуб из Турина имеет ещё одну игру в запасе.

35-летний Роналду сыграл пятнадцать матчей за «Ювентус» в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забил пятнадцать голов и отдал две голевые передачи. Действующее соглашение португальца с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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