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Конте – о ничьей с «Ромой»: «Хорошая игра»

10 Января 2021, 17:39,

Global Look Press

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал ничью в матче с «Ромой» (2:2).

«Я считаю, что это была хорошая игра, в том числе и в первом тайме. Не забывайте, что у «Ромы» такие же цели на сезон, они отстают от нас всего на три очка, занимая третье место в таблице. Играть у них в гостях очень непросто.

Думаю, что мы слишком прижались к воротам в концовке, никто из наших игроков не хотел упускать победу. Мы говорили игрокам, что нужно продолжать прессинговать, глубокая оборона ничем хорошим не закончится, так и получилось. «Роме» было нечего терять, они пошли вперёд большими силами – это нормально», - цитирует Конте DAZN.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Рома, Антонио Конте
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