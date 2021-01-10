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Джанлука Манчини – о ничьей с «Интером»: «Важно, что мы не опустили руки»

10 Января 2021, 23:38,

Global Look Press

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини прокомментировал результат матча с «Интером» (2:2). Итальянец сравнял счёт на последних минутах.

«Мы стараемся работать над провалами во вторых таймах, но я вижу, что многих преследует такая проблема, особенно, когда приходится играть каждые три дня. Важно, что в итоге мы не опустили руки и сравняли счёт.

Вы должны понимать, что невозможно играть 90 минут с одинаково высокой интенсивностью, посмотрите на «Интер» в сегодняшнем матче, в первом тайме они играли совсем не так активно, как во втором», - цитирует Манчини DAZN.

24-летний итальянец в нынешнем сезоне сыграл пятнадцать матче за «Рому» и забил два гола.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Джанлука Манчини
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