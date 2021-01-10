Джанлука Манчини – о ничьей с «Интером»: «Важно, что мы не опустили руки»

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини прокомментировал результат матча с «Интером» (2:2). Итальянец сравнял счёт на последних минутах.

«Мы стараемся работать над провалами во вторых таймах, но я вижу, что многих преследует такая проблема, особенно, когда приходится играть каждые три дня. Важно, что в итоге мы не опустили руки и сравняли счёт.

Вы должны понимать, что невозможно играть 90 минут с одинаково высокой интенсивностью, посмотрите на «Интер» в сегодняшнем матче, в первом тайме они играли совсем не так активно, как во втором», - цитирует Манчини DAZN.

24-летний итальянец в нынешнем сезоне сыграл пятнадцать матче за «Рому» и забил два гола.