Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Ничья в пользу «Милана»: «Рома» на последних минутах спаслась в игре с «Интером»

10 Января 2021, 16:27,

Global Look Press

Центральный матч 17-го тура Серии А состоялся в Риме: «Рома» принимала «Интер».

Протокол игры  
Рома 2:2 Интер Милан
(1:0) Пеллегрини Лоренцо 17'    
    56' Шкриньяр Милан (1:1)
    63' Хакими Ашраф (1:2)
(2:2) Манчини Джанлука 86'    
Пау Лопес Манчини Джанлука   65' Смоллинг Крис   45' Ибаньес Рожер Карсдорп Рик Вильяр Гонсало   76' Верету Жордан   79' (Кристанте Бриан (   79') Спинаццола Леонардо   73' (Перес Бруно (   73') Пеллегрини Лоренцо Мхитарян Генрих Джеко Эдин   89' (Майораль Борха (   89')
Запасные: Диавара Амаду Провиденс Рубен Жуан Жезус Фарелли Симоне Кумбулла Мараш Фузато Даниэл Подгоряну Суф Перес Карлес
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро   67' Хакими Ашраф   82' (Коларов Александар (   82') Барелла Николо Брозович Марсело Видаль Артуро   82' (Гальярдини Роберто (   82') Дармиан Маттео   34' (Янг Эшли (   34') Лукаку Ромелу   43' Мартинес Лаутаро   77' (Перишич Иван (   77')
Запасные: Сенси Стефано Паделли Даниэле Санчес Алексис Раноккия Андреа Раду Йонуц Эриксен Кристиан
10 января. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).

 

Восемь туров кряду побеждал «Интер» в чемпионате Италии до шестого января. Феноменальный ход «нерадзурри» прервала «Сампдория», не позволив футболистам Конте воспользоваться первым поражением «Милана». «Рома» тоже в отличной форме – за последние шесть туров «волки» выиграли пять. Всего по одному поражению за последние месяцы у «Интера» и «Ромы», поэтому их очный матч носил звание центрального в 17-м туре.

Ещё и потому что соперники подходили на второй и третьей строчке в турнирной таблице. К счастью, серьёзных потерь перед очным матчем не случилось. Дзаньоло травмирован уже очень давно, а коронавирус Паулу Фонсеки не должен серьёзно повлиять на игру «Ромы». «Интер» вышел в оптимальном составе, Конте даже решил оставить в запасе Эшли Янга, заменив англичанина на Дармиана.

Embed from Getty Images

Гости начали активнее, создав два опасных момента после угловых ударов. Наиболее сложным для Пау Лопеса оказался удар Лукаку из центра штрафной площади, но испанский голкипер сумел сохранить нули на табло. А уже через три минуты изменили его футболисты «Ромы». Верету обокрал Бареллу, Генрих Мхитарян разогнал быструю атаку передачей на Лоренцо Пеллегрини, а тот с линии штрафной площади шикарно пробил в нижний угол. Самир Ханданович даже не успел среагировать – 1:0.

Следом Верету мог и лично отличиться, опять подкараулив ошибку «нерадзурри». Француз поймал неудачную скидку Дармиана, с ходу пробив с дуги штрафной площади. Самир Ханданович выручил «Интер». Гости отвечали робко, только дальний удар Артуро Видаля (и отменённый из-за чистого офсайда гол Лаутаро Мартинеса) запомнился в первом тайме. Была ещё вынужденная замена: Дармиан, неудачно отыгравший свой отрезок, уступил фланг Эшли Янгу.

Embed from Getty Images

В скверном настроении на второй тайм вышел «Интер», но за семь минут сумел переломить ситуацию двумя голами защитников. Наконец-то подача Брозовича от угла поля пришлась точно на голову Шкриньяру, а Милан чётким ударом в «девятку» восстановил статус-кво. А в следующей акцентированной атаке Хакими разобрался после передачи Мартинеса. Ашраф по правому краю ворвался в штрафную площадь, на замахе убрал соперника и мощнейшим выстрелом от перекладины направил мяч в сетку. Красота и счёт 1:2.

Темп матча заметно угас, но победу удержать миланцы не сумели. За три минуты до конца основного времени «Рома» разыграла угловой, подача Вильяра нашла Манчини, а тот перепрыгнул Шкриньяра и пробил в угол – 2:2. «Интер» и «Рома» остались на второй и третьей строчке соответственно, но ничья обрадовала только «Милан», «Аталанту» и «Ювентус».
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Интер Милан, Рома
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Комментарии (3)
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1
beorn_n
10 Января 2021, 17:04

Классный матч, прям удивительно что опять ничья. Интер мощный в атаке когда есть желание, но какой же слабый в обороне если прессингуют его.

1
Underdog
10 Января 2021, 16:50

Комментатор конечно отмочил в случае желтой карточки Лукаку. Игровой эпизод, говорит)))

1
FORZAYOU
10 Января 2021, 16:31

Хороший матч! Ничья ещё в пользу Юве тоже

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