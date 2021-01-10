Ничья в пользу «Милана»: «Рома» на последних минутах спаслась в игре с «Интером»

Центральный матч 17-го тура Серии А состоялся в Риме: «Рома» принимала «Интер».

Восемь туров кряду побеждал «Интер» в чемпионате Италии до шестого января. Феноменальный ход «нерадзурри» прервала «Сампдория», не позволив футболистам Конте воспользоваться первым поражением «Милана». «Рома» тоже в отличной форме – за последние шесть туров «волки» выиграли пять. Всего по одному поражению за последние месяцы у «Интера» и «Ромы», поэтому их очный матч носил звание центрального в 17-м туре.

Ещё и потому что соперники подходили на второй и третьей строчке в турнирной таблице. К счастью, серьёзных потерь перед очным матчем не случилось. Дзаньоло травмирован уже очень давно, а коронавирус Паулу Фонсеки не должен серьёзно повлиять на игру «Ромы». «Интер» вышел в оптимальном составе, Конте даже решил оставить в запасе Эшли Янга, заменив англичанина на Дармиана.

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Гости начали активнее, создав два опасных момента после угловых ударов. Наиболее сложным для Пау Лопеса оказался удар Лукаку из центра штрафной площади, но испанский голкипер сумел сохранить нули на табло. А уже через три минуты изменили его футболисты «Ромы». Верету обокрал Бареллу, Генрих Мхитарян разогнал быструю атаку передачей на Лоренцо Пеллегрини, а тот с линии штрафной площади шикарно пробил в нижний угол. Самир Ханданович даже не успел среагировать – 1:0.

Следом Верету мог и лично отличиться, опять подкараулив ошибку «нерадзурри». Француз поймал неудачную скидку Дармиана, с ходу пробив с дуги штрафной площади. Самир Ханданович выручил «Интер». Гости отвечали робко, только дальний удар Артуро Видаля (и отменённый из-за чистого офсайда гол Лаутаро Мартинеса) запомнился в первом тайме. Была ещё вынужденная замена: Дармиан, неудачно отыгравший свой отрезок, уступил фланг Эшли Янгу.

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В скверном настроении на второй тайм вышел «Интер», но за семь минут сумел переломить ситуацию двумя голами защитников. Наконец-то подача Брозовича от угла поля пришлась точно на голову Шкриньяру, а Милан чётким ударом в «девятку» восстановил статус-кво. А в следующей акцентированной атаке Хакими разобрался после передачи Мартинеса. Ашраф по правому краю ворвался в штрафную площадь, на замахе убрал соперника и мощнейшим выстрелом от перекладины направил мяч в сетку. Красота и счёт 1:2.

Темп матча заметно угас, но победу удержать миланцы не сумели. За три минуты до конца основного времени «Рома» разыграла угловой, подача Вильяра нашла Манчини, а тот перепрыгнул Шкриньяра и пробил в угол – 2:2. «Интер» и «Рома» остались на второй и третьей строчке соответственно, но ничья обрадовала только «Милан», «Аталанту» и «Ювентус».