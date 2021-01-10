Шкриньяр: «Манчини ударил меня локтем, когда сравнивал счёт»

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр прокомментировал результат матча с «Ромой» (2:2).

«Мы здорово играли во втором тайме, обидно, что нам не удалось победить.

Манчини ударил меня локтем, когда сравнивал счёт, сейчас мы уже ничего не можем с этим поделать. Мы упустили несколько хороших моментов.

Празднование гола? Этот поцелуй был для моей дочери, после этого я побежал к Пинтусу и обнял его, потому что перед матчем он сказал мне, что я сегодня забью.

Возвращение в стартовый состав в этом сезоне? Конте верит, что я подхожу команде. Я рад, что смог вернуть доверие главного тренера», - цитирует Шкриньяра DAZN.