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Шкриньяр: «Манчини ударил меня локтем, когда сравнивал счёт»

10 Января 2021, 18:46,

Global Look Press

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр прокомментировал результат матча с «Ромой» (2:2).

«Мы здорово играли во втором тайме, обидно, что нам не удалось победить.

Манчини ударил меня локтем, когда сравнивал счёт, сейчас мы уже ничего не можем с этим поделать. Мы упустили несколько хороших моментов.

Празднование гола? Этот поцелуй был для моей дочери, после этого я побежал к Пинтусу и обнял его, потому что перед матчем он сказал мне, что я сегодня забью.

Возвращение в стартовый состав в этом сезоне? Конте верит, что я подхожу команде. Я рад, что смог вернуть доверие главного тренера», - цитирует Шкриньяра DAZN.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Милан Шкриньяр
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