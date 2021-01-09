Фонсека: «Легко понять, как играет «Интер», но трудно им противостоять»

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09 Января 2021, 22:47,
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча с «Интером».
«У «Интера» очень сильный состав. Легко понять, как они играют, но трудно им противостоять. В матчах с ними нельзя ошибаться, важно сыграть дисциплинированно в обороне и быть уверенными в себе. Все хотят победить, я вижу у ребят желание играть в красивый футбол.
Шансы на титул? Я думаю только завтрашнем матче, а потом буду сосредоточен на игре с «Лацио». Я не считаю, что на данный момент наши мысли должны быть о чем-то другом. Впереди очень много игр», - цитирует Фонсеку Football Italia.
Матч между «Ромой» и «Интером» состоится завтра, 10 января, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 14:30 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Рома, Паулу Фонсека