Фонсека: «Легко понять, как играет «Интер», но трудно им противостоять»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча с «Интером».

«У «Интера» очень сильный состав. Легко понять, как они играют, но трудно им противостоять. В матчах с ними нельзя ошибаться, важно сыграть дисциплинированно в обороне и быть уверенными в себе. Все хотят победить, я вижу у ребят желание играть в красивый футбол.

Шансы на титул? Я думаю только завтрашнем матче, а потом буду сосредоточен на игре с «Лацио». Я не считаю, что на данный момент наши мысли должны быть о чем-то другом. Впереди очень много игр», - цитирует Фонсеку Football Italia.

Матч между «Ромой» и «Интером» состоится завтра, 10 января, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 14:30 по московскому времени.