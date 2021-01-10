​Ханданович: «Чтобы обыграть «Рому», нам нужна сила, единство, качество и смелость»

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10 Января 2021, 14:17,
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Голкипер «Интера» Самир Ханданович дал комментарий перед матчем против «Ромы» в чемпионате Италии.
«Это будет сложная игра. Встречаются две команды, которые хорошо знают друг друга, но мы сделаем всё возможное, чтобы победить.
Сегодня нам нужно всё: физическая сила, единство, качество и смелость. Нам не хватит только одного или двух из этих компонентов. Мы должны соединить все эти компоненты вместе, чтобы одержать победу», - сказал Ханданович клубной пресс-службе.
Матч между «Ромой» и «Интером» начнётся в 14:30 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах LiveResult.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Интер Милан, Самир Ханданович