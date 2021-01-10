Фонсека: «Первые 20 минут второго тайма стали роковыми»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал результат матча с «Интером» (2:2).

«Мы здорово провели первый тайм, а первые двадцать минут второй половины мы провалили, пропустив два гола, после чего вновь стали собой.

К сожалению, эти 15-20 минут второго тайма стали роковыми. Мы должны показывать одинаковый уровень футбола весь матч, потому что нельзя допускать ошибки или отдыхать на поле против соперника такого уровня», - цитирует Фонсеку DAZN.

После семнадцати туров «Рома» занимает третье место в чемпионате Италии, отставая от лидирующего «Милана» уже на шесть зачетных баллов.