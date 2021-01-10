Пау Лопес: «Команда расстроена ничьей с «Интером»

Голкипер «Ромы» Пау Лопес остался недоволен результатом матча против «Интера» (2:2).

«Если бы вы зашли в раздевалку, то увидели бы, что все были расстроены. Конечно, здорово забить на последних минутах, но сегодня был особенный матч, мы хотели победить и сожалеем о провальных минутах во втором тайме.

Мой сейв после удара Мартинеса? Мне немного повезло в этом моменте. Я всегда спокоен и хочу помогать команде, понимая, что играю за большой клуб. Я приложил много усилий, чтобы оказаться на этом месте и не собираюсь сдаваться. Я хочу остаться здесь надолго и добиваться отличных результатов», - цитирует Лопеса пресс-служба «Ромы».