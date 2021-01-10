Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Рома» и «Интер» назвали составы на очный матч

10 Января 2021, 13:28,

Global Look Press

В главном матче семнадцатого тура итальянской Серии А сойдутся «Рома» и «Интер». Команды уже объявили стартовые составы на очную битву.

Рулевой римской команды Паулу Фонсека решил выпустить на поле таких футболистов: Пау Лопес, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Вильяр, Верету, Спинаццола, Пеллегрини, Мхитарян, Джеко.

Наставник миланской команды Антонио Конте, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких исполнителей: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Дармиан, Лукаку, Лаутаро Мартинес.

На текущий момент «Интер» занимает второе место в таблице Серии А, а «Рома» - третье. Между командами три зачётных балла.

Стартовый свисток в игре «Рома» - «Интер» прозвучит в 14:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Рома
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