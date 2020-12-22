Пиоли – о матче с «Лацио»: «Сказал игрокам, что нужно сделать последний рывок»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча против «Лацио».

«К сожалению, фанатам не разрешено присутствовать на стадионе, но мы чувствуем страсть, которой пропитан весь город.

Эта игра очень важна. Я сказал команде, что мы добились очень многого, теперь нужно сделать последний рывок, чтобы хорошо закончить первую часть сезона. В команде всё хорошо, если не учитывать травмы, но игроков хватает.

Участие Тонали и Ребича в матче? Я приму решение утром. Сегодня ребята хорошо тренировались», - цитирует Пиоли Football Italia.

Матч между «Миланом» и «Лацио» состоится завтра, 23 декабря, в 22:45 по московскому времени.