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Пиоли: «Милан» делает что-то невероятное»

24 Декабря 2020, 08:13,

Global Look Press

Наставник «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над римским «Лацио» в поединке 14-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «россонери».

«Мы стараемся побеждать во всех матчах. Сейчас я очень счастлив. Горжусь своими подопечными, они делают что-то невероятное. «Милан» побеждает за счет сильных футболистов. Я бы не стал менять их на других игроков. Конечно, команде не хватает Ибрагимовича, с ним в составе мы еще сильнее», - приводит слова специалиста издание Football-Italia.

После 14 туров «Милан» набрал 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Стефано Пиоли
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