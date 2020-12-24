Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Аталанта» с Миранчуком упустила победу, «Наполи» едва не проиграл аутсайдеру, «Рома» набрала три очка

24 Декабря 2020, 00:43,

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В чемпионате Италии подошла к концу большая группа матчей 14-го тура.

«Аталанта» гостила у «Болоньи» и не смогла преобразовать своё преимущество в победу. Луис Муриэль забил два гола за минуту в первом тайме, но «Болонья» отыгралась после перерыва - 2:2. Россиянин Алексей Миранчук вышел на замену на 46-й минуте.

«Рома» разобралась с «Кальяри» (3:2), «Наполи» неожиданно дома едва не проиграл «Торино» (1:1). А другой аутсайдер победил, «Дженоа» (2:1 со «Специей»). По три очка также набрали «Сассуоло» с «Беневенто».


Протокол игры  
Наполи 1:1 Торино
    56' Иццо Армандо (0:1)
(1:1) Инсинье Лоренцо 90'    
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни   90' Манолас Костас Максимович Никола Хюсай Эльсейд   71' (Фабиан Руис (   71') Бакайоко Тьемуа   63'   71' (Руй Мариу (   71') Демме Диего   30' (Элмас Элиф (   30'   87') Политано Маттео   63' (Лосано Ирвин (   63') Зелиньски Петр Инсинье Лоренцо Петанья Андреа   71' (Льоренте Фернандо (   71')
Запасные: Оспина Давид Ррахмани Амир Малку Кевин Гулам Фаузи Контини Никита Лоботка Станислав
Сиригу Сальваторе Буонджорно Алессандро   40' Бремер Глейсон Иццо Армандо   33' Синго Уилфрид Ринкон Томас Линетти Кароль   76'   90' (Сегре Джакопо (   90') Родригес Рикардо   88' (Дзадза Симоне (   88') Лукич Саша   89' (Мейте Суалихо (   89') Верди Симоне Белотти Андреа   88' (Войвода Мергим (   88')
Запасные: Росати Антонио Вианни Самуэле Гояк Амер Эдера Симоне Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня Н'Кулу Николя Челезия Кристиан
23 декабря. Стадион "Диего Армандо Марадона"


Протокол игры  
Болонья 2:2 Аталанта
    22' Муриэль Луис (0:1)
    23' Муриэль Луис (0:2)
(1:2) Томиясу Такэхиро 73'    
(2:2) Пас Нехуэн 82'    
Да Коста Жуниор   86' Томиясу Такэхиро Данило Ларанжера Медель Гари Дейкс Митчелл   78' (Пас Нехуэн (   78') Схаутен Йерди   76' (Домингес Николас (   76') Бальдюрссон Андри-Фаннар   65' (Сванберг Маттиас (   65') Виньято Эмануэль Сориано Роберто Барроу Муса   65' (Орсолини Риккардо (   65') Паласио Родриго   84'
Запасные: Калабрези Артуро Денсвил Стефано Omar Khailoti Mattia Pagliuca Поли Андреа Бреза Себастьян Де Сильвестри Лоренцо Рабби Симоне
Голлини Пьерлуиджи Толой Рафаэл   36' (Паломино Хосе (   36') Ромеро Кристиан Джимсити Берат   60' Хатебур Ханс Де Рон Мартен Фройлер Ремо   85' (Мохика Хоан (   85') Госенс Робин   18'   85' (Малиновский Руслан (   85') Пессина Маттео Иличич Йосип   46' (Миранчук Алексей (   46') Муриэль Луис   65' (Сапата Дуван (   65')
Запасные: Спортьелло Марко Manu Gyabuaa Депаоли Фабио Ламмерс Сэм Шутало Бошко Росси Франческо
23 декабря. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
Протокол игры  
Рома 3:2 Кальяри
(1:0) Верету Жордан 11'    
    59' Педро Жоао (1:1)
(2:1) Джеко Эдин 71'    
(3:1) Манчини Джанлука 77'    
    90' (3:2)
Миранте Антонио   74' (Пау Лопес (   74') Манчини Джанлука   37' Кристанте Бриан   19'   73' (Смоллинг Крис (   73') Кумбулла Мараш   60'   63' (Ибаньес Рожер (   63') Карсдорп Рик Вильяр Гонсало Верету Жордан Перес Бруно Педро Родригес   63' (Пеллегрини Лоренцо (   63') Мхитарян Генрих Джеко Эдин   78' (Майораль Борха (   78')
Запасные: Диавара Амаду Фасио Федерико Жуан Жезус Фарелли Симоне Калафьори Рикардо Сантон Давиде Перес Карлес
Краньо Алессио Валюкевич Себастьян Годин Диего   85' (Калигара Фабрицио (   85') Чеппители Лука Дзаппа Габриэле   20' Нандес Найтан   29' Марин Рэзван   85' (Перейро Гастон (   85') Рог Марко   15' (Олива Кристиан (   15') Ликояннис Хараламбос   78' (Соттил Рикардо (   78') Педро Жоао Симеоне Джованни   78' (Паволетти Леонардо (   78')
Запасные: Уна Адам Черри Альберто Трамони Маттео Пизакане Фабио Викарио Гульельмо Трипальделли Алессандро Карбони Андреа
23 декабря. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
 
Протокол игры  
Сампдория 2:3 Сассуоло
    2' Траоре Хамед (0:1)
(1:1) Квальярелла Фабио 55'    
    56' Капуто Франческо (1:2)
    58' Берарди Доменико (1:3)
(2:3) Кейта Бальде 84'    
Аудеро Эмиль Йосида Майя   73' (Кандрева Антонио (   73') Тонелли Лоренцо   72' Коллей Омар   49' Дамсгор Миккель   73' (Лерис Мехди (   73') Янкто Якуб   81' (Верре Валерио (   81') Экдаль Олбин Торсби Мортен   37' (Адриен Силва (   37') Ауджелло Томмазо Рамирес Гастон   73' (Кейта Бальде (   73'   90') Квальярелла Фабио
Запасные: Роша Кайке Равалья Никола Летица Карло Ла Гумина Антонино Реджини Васко Аскилдсен Кристоффер
Консильи Андреа Мюлдюр Мерт   73' (Айхан Кан (   73') Кирикеш Влад   68'   87' (Пелузо Федерико (   87') Феррари Джанмарко Кирьякопулос Георгиос Маньянелли Франческо   44'   59' (Обьянг Педро (   59') Локателли Мануэль Берарди Доменико   87' (Гараслин Лукаш (   87') Траоре Хамед Бога Жереми Капуто Франческо   34'   73' (Распадори Джакомо (   73')
Запасные: Пеголо Джанлука Марлон Тольян Йереми Турати Стефано Оддеи Брайан Бурабия Мехди Лопес Максим
23 декабря. Стадион "Луиджи Феррарис".
Протокол игры  
Удинезе 0:2 Беневенто
    9' Капрари Джанлука (0:1)
    77' Летиция Гаэтано (0:2)
Муссо Хуан Бекао Родриго   20' Бонифаци Кевин   65' (Уолас Соуза (   65') Самир Каэтано Стрюгер-Ларсен Йенс Де Пауль Родриго Арслан Толгай-Али   65' (Делофеу Херард (   65' Несторовски Илья   73') Перейра Роберто Зеегелаар Марвин   73' (Тер Авест Хидде (   73') Ласанья Кевин Пуссетто Игнасио
Запасные: Де Майо Себастьян Палумбо Мартин Кулибали Мамаду Форестьери Фернандо Мандрагора Роландо Мичин Петар Скуффет Симоне
Монтипо Лоренцо Летиция Гаэтано Туиа Алессандро   45' Глик Камил Барба Федерико Скьяттарелла Паскуале Ионице Артур   60' (Тельо Андрес (   60') Импрота Риккардо   70' (Ди Серио Джузеппе (   70') Инсинье Роберто   8'   60' (Дабо Брайан (   60') Капрари Джанлука   81' (Сау Марко (   81') Лападула Джанлука   70' (Фулон Дам (   70')
Запасные: Лукателли Игор Манфредини Никколо Пастина Кристиан Мончини Габриэле Дель Пинто Лоренцо Виола Николас
23 декабря. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Наполи, Аталанта, Торино, Кальяри, Болонья, Алексей Миранчук
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