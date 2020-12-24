«Аталанта» с Миранчуком упустила победу, «Наполи» едва не проиграл аутсайдеру, «Рома» набрала три очка

В чемпионате Италии подошла к концу большая группа матчей 14-го тура.

«Аталанта» гостила у «Болоньи» и не смогла преобразовать своё преимущество в победу. Луис Муриэль забил два гола за минуту в первом тайме, но «Болонья» отыгралась после перерыва - 2:2. Россиянин Алексей Миранчук вышел на замену на 46-й минуте.

«Рома» разобралась с «Кальяри» (3:2), «Наполи» неожиданно дома едва не проиграл «Торино» (1:1). А другой аутсайдер победил, «Дженоа» (2:1 со «Специей»). По три очка также набрали «Сассуоло» с «Беневенто».