«Аталанта» с Миранчуком упустила победу, «Наполи» едва не проиграл аутсайдеру, «Рома» набрала три очка

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24 Декабря 2020, 00:43,
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В чемпионате Италии подошла к концу большая группа матчей 14-го тура.
«Аталанта» гостила у «Болоньи» и не смогла преобразовать своё преимущество в победу. Луис Муриэль забил два гола за минуту в первом тайме, но «Болонья» отыгралась после перерыва - 2:2. Россиянин Алексей Миранчук вышел на замену на 46-й минуте.
«Рома» разобралась с «Кальяри» (3:2), «Наполи» неожиданно дома едва не проиграл «Торино» (1:1). А другой аутсайдер победил, «Дженоа» (2:1 со «Специей»). По три очка также набрали «Сассуоло» с «Беневенто».
Протокол игры
|56' Иццо Армандо (0:1)
|(1:1) Инсинье Лоренцо 90'
Мерет Алекс • Ди Лоренцо Джованни • 90'Манолас Костас • Максимович Никола • Хюсай Эльсейд 71' ( Фабиан Руис ( 71') • Бакайоко Тьемуа 63' 71' ( Руй Мариу ( 71') • Демме Диего 30' ( Элмас Элиф ( 30' ) • 87'Политано Маттео 63' ( Лосано Ирвин ( 63') • Зелиньски Петр • Инсинье Лоренцо • Петанья Андреа 71' ( Льоренте Фернандо ( 71')
Запасные: Оспина Давид • Ррахмани Амир • Малку Кевин • Гулам Фаузи • Контини Никита • Лоботка Станислав
Сиригу Сальваторе • Буонджорно Алессандро • 40'Бремер Глейсон • Иццо Армандо • 33'Синго Уилфрид • Ринкон Томас • Линетти Кароль 76' 90' ( Сегре Джакопо ( 90') • Родригес Рикардо 88' ( Дзадза Симоне ( 88') • Лукич Саша 89' ( Мейте Суалихо ( 89') • Верди Симоне • Белотти Андреа 88' ( Войвода Мергим ( 88')
Запасные: Росати Антонио • Вианни Самуэле • Гояк Амер • Эдера Симоне • Милинкович-Савич Ваня • Н'Кулу Николя • Челезия Кристиан
23 декабря. Стадион "Диего Армандо Марадона"
Протокол игры
|22' Муриэль Луис (0:1)
|23' Муриэль Луис (0:2)
|(1:2) Томиясу Такэхиро 73'
|(2:2) Пас Нехуэн 82'
Да Коста Жуниор • 86'Томиясу Такэхиро • Данило Ларанжера • Медель Гари • Дейкс Митчелл 78' ( Пас Нехуэн ( 78') • Схаутен Йерди 76' ( Домингес Николас ( 76') • Бальдюрссон Андри-Фаннар 65' ( Сванберг Маттиас ( 65') • Виньято Эмануэль • Сориано Роберто • Барроу Муса 65' ( Орсолини Риккардо ( 65') • Паласио Родриго 84'
Запасные: Калабрези Артуро • Денсвил Стефано • Omar Khailoti • Mattia Pagliuca • Поли Андреа • Бреза Себастьян • Де Сильвестри Лоренцо • Рабби Симоне
Голлини Пьерлуиджи • Толой Рафаэл 36' ( Паломино Хосе ( 36') • Ромеро Кристиан • Джимсити Берат • 60'Хатебур Ханс • Де Рон Мартен • Фройлер Ремо 85' ( Мохика Хоан ( 85') • Госенс Робин 18' 85' ( Малиновский Руслан ( 85') • Пессина Маттео • Иличич Йосип 46' ( Миранчук Алексей ( 46') • Муриэль Луис 65' ( Сапата Дуван ( 65')
Запасные: Спортьелло Марко • Manu Gyabuaa • Депаоли Фабио • Ламмерс Сэм • Шутало Бошко • Росси Франческо
23 декабря. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
Протокол игры
|(1:0) Верету Жордан 11'
|59' Педро Жоао (1:1)
|(2:1) Джеко Эдин 71'
|(3:1) Манчини Джанлука 77'
|90' (3:2)
Миранте Антонио 74' ( Пау Лопес ( 74') • Манчини Джанлука • 37'Кристанте Бриан 19' 73' ( Смоллинг Крис ( 73') • Кумбулла Мараш 60' 63' ( Ибаньес Рожер ( 63') • Карсдорп Рик • Вильяр Гонсало • Верету Жордан • Перес Бруно • Педро Родригес 63' ( Пеллегрини Лоренцо ( 63') • Мхитарян Генрих • Джеко Эдин 78' ( Майораль Борха ( 78')
Запасные: Диавара Амаду • Фасио Федерико • Жуан Жезус • Фарелли Симоне • Калафьори Рикардо • Сантон Давиде • Перес Карлес
Краньо Алессио • Валюкевич Себастьян • Годин Диего 85' ( Калигара Фабрицио ( 85') • Чеппители Лука • Дзаппа Габриэле • 20'Нандес Найтан • 29'Марин Рэзван 85' ( Перейро Гастон ( 85') • Рог Марко 15' ( Олива Кристиан ( 15') • Ликояннис Хараламбос 78' ( Соттил Рикардо ( 78') • Педро Жоао • Симеоне Джованни 78' ( Паволетти Леонардо ( 78')
Запасные: Уна Адам • Черри Альберто • Трамони Маттео • Пизакане Фабио • Викарио Гульельмо • Трипальделли Алессандро • Карбони Андреа
23 декабря. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
Протокол игры
|2' Траоре Хамед (0:1)
|(1:1) Квальярелла Фабио 55'
|56' Капуто Франческо (1:2)
|58' Берарди Доменико (1:3)
|(2:3) Кейта Бальде 84'
Аудеро Эмиль • Йосида Майя 73' ( Кандрева Антонио ( 73') • Тонелли Лоренцо • 72'Коллей Омар • 49'Дамсгор Миккель 73' ( Лерис Мехди ( 73') • Янкто Якуб 81' ( Верре Валерио ( 81') • Экдаль Олбин • Торсби Мортен 37' ( Адриен Силва ( 37') • Ауджелло Томмазо • Рамирес Гастон 73' ( Кейта Бальде ( 73' ) • 90'Квальярелла Фабио
Запасные: Роша Кайке • Равалья Никола • Летица Карло • Ла Гумина Антонино • Реджини Васко • Аскилдсен Кристоффер
Консильи Андреа • Мюлдюр Мерт 73' ( Айхан Кан ( 73') • Кирикеш Влад 68' 87' ( Пелузо Федерико ( 87') • Феррари Джанмарко • Кирьякопулос Георгиос • Маньянелли Франческо 44' 59' ( Обьянг Педро ( 59') • Локателли Мануэль • Берарди Доменико 87' ( Гараслин Лукаш ( 87') • Траоре Хамед • Бога Жереми • Капуто Франческо 34' 73' ( Распадори Джакомо ( 73')
Запасные: Пеголо Джанлука • Марлон • Тольян Йереми • Турати Стефано • Оддеи Брайан • Бурабия Мехди • Лопес Максим
23 декабря. Стадион "Луиджи Феррарис".
Протокол игры
|9' Капрари Джанлука (0:1)
|77' Летиция Гаэтано (0:2)
Муссо Хуан • Бекао Родриго • 20'Бонифаци Кевин 65' ( Уолас Соуза ( 65') • Самир Каэтано • Стрюгер-Ларсен Йенс • Де Пауль Родриго • Арслан Толгай-Али 65' ( Делофеу Херард ( 65' • Несторовски Илья 73') • Перейра Роберто • Зеегелаар Марвин 73' ( Тер Авест Хидде ( 73') • Ласанья Кевин • Пуссетто Игнасио
Запасные: Де Майо Себастьян • Палумбо Мартин • Кулибали Мамаду • Форестьери Фернандо • Мандрагора Роландо • Мичин Петар • Скуффет Симоне
Монтипо Лоренцо • Летиция Гаэтано • Туиа Алессандро • 45'Глик Камил • Барба Федерико • Скьяттарелла Паскуале • Ионице Артур 60' ( Тельо Андрес ( 60') • Импрота Риккардо 70' ( Ди Серио Джузеппе ( 70') • Инсинье Роберто 8' 60' ( Дабо Брайан ( 60') • Капрари Джанлука 81' ( Сау Марко ( 81') • Лападула Джанлука 70' ( Фулон Дам ( 70')
Запасные: Лукателли Игор • Манфредини Никколо • Пастина Кристиан • Мончини Габриэле • Дель Пинто Лоренцо • Виола Николас
23 декабря. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рома, Наполи, Аталанта, Торино, Кальяри, Болонья, Алексей Миранчук