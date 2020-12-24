«Милан» повторил достижение «Барселоны» 72-летней давности

В центральном поединке 14-го тура чемпионата Италии «Милан» отпраздновал победу над римским «Лацио». Подопечные Стефано Пиоли одолели столичный коллектив со счетом 3:2.

«Россонери» покорилось впечатляющее статистическое достижение, об этом рапортует «Твиттер» OptaPaolo. «Милан» стал первым клубом с 1948-го года, который в топ-5 европейских лигах забил 2+ гола более чем в 15 поединках подряд за один календарный год.

Ранее это достижение покорилось каталонской «Барселоне», которой в 1948-м году удалось забивать 2+ голов в 18 играх кряду в национальном чемпионате.

После 14 сыгранных туров миланский клуб набрал 34 балла и занимает первую строчку в турнирной таблице Серии А.