Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Индзаги - о поражении от «Милана»: «Несправедливый результат»

24 Декабря 2020, 10:09,

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Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги высказался о поражении от «Милана» в матче 14-го тура Серии А. Встреча завершилась победой «россонери» со счетом 3:2.

«Я злюсь. Результат несправедлив. «Лацио» заслуживал больше в этом поединке. Этот результат должен послужить нам уроком. Хочу извиниться перед болельщиками за это поражение», - приводит слова специалиста издание Football-Italia.

После 14 туров чемпионата Италии римский коллектив набрал 21 балл и занимает восьмое место в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Индзаги проведут против «Дженоа» третьего января 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лацио, Симоне Индзаги
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Комментарии (1)
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Spirit
24 Декабря 2020, 10:18

Тренерское поражение не угадал полностью с заменами и сломал игру!

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