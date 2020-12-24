Индзаги - о поражении от «Милана»: «Несправедливый результат»

Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги высказался о поражении от «Милана» в матче 14-го тура Серии А. Встреча завершилась победой «россонери» со счетом 3:2.

«Я злюсь. Результат несправедлив. «Лацио» заслуживал больше в этом поединке. Этот результат должен послужить нам уроком. Хочу извиниться перед болельщиками за это поражение», - приводит слова специалиста издание Football-Italia.

После 14 туров чемпионата Италии римский коллектив набрал 21 балл и занимает восьмое место в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Индзаги проведут против «Дженоа» третьего января 2021-го года.