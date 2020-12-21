Леау назвал самого талантливого и самого быстрого игрока «Милана»

Португальский форвард «Милана» Рафаэл Леау раскрыл некоторые секреты клубной раздевалки, отвечая на вопросы 433.

Леау считает самым талантливым футболистом сына Паоло Мальдини, Даниэля, так как он «действительно хорош».

Что касается самого быстрого игрока команды: «Тео Эрнандес. Но когда мы выходим на поле, им становлюсь я, а потом снова самым быстрым становится Тео».

И, наконец, 23-летний футболист назвал имя самого нестильного партнера: «Саму Кастильехо. Он носит спортивный костюм с носками, это странно, клянусь».

Напомним, что Леау стал автором самого быстрого гола в истории Серии А, забив «Сассуоло» на седьмой секунде.