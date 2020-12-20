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«Милан» - первая за 72 года команда из топ-лиг, играющая столь стабильно и результативно

20 Декабря 2020, 22:18,

Global Look Press

Победа «Милана» над «Сассуоло» в 13-м туре Серии А стала знаковой для «россонери». Команда Стефано Пиоли сохранила за собой первое место в таблице, Рафаэл Леау стал автором самого быстрого гола в истории Серии. Также «россонери» забивают два и больше голов на протяжении 15 матчей подряд, что является редким событием для пятерки сильнейших лиг Европы. Подобное в последний раз удавалось только «Барселоне» в 1948 году, тогда серия каталонцев составила 18 матчей.

«Милан» набрал 31 очко после 13 матчей, победив в 9 случаях при четырех ничейных результатах. Недалеко расположились «Интер» и «Ювентус».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан
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