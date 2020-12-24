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«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»

24 Декабря 2020, 00:47,

Global Look Press

Матч 14-го тура Серии А «Милан» - «Лацио» получился драматичным. Хозяева поля быстро забили два мяча со стандартов - Анте Ребич после углового, а Хакан Чалханоглу с пенальти. На это римляне ответили результативными ударами Луиса Альберто на добивании после парированного пенальти и Чиро Иммобиле с игры. «Россонери» ожили лишь в концовке, создав ряд моментов, и одна из подач стала победной, когда Тео Эрнандес вырвал три очка перед финальным свистком - 3:2. Эта победа позволила его команде вернуть лидерство.

Протокол игры  
Милан 3:2 Лацио
(1:0) Ребич Анте 10'    
(2:0) Чалханоглу Хакан 17'    
    28' Альберто Луис (2:1)
    59' Иммобиле Чиро (2:2)
(3:2) Тео Эрнандес 90'    
Доннарумма Джанлуиджи Калабрия Давиде Калюлю Пьер Романьоли Алессио Тео Эрнандес   79' Тонали Сандро Крунич Раде   41' Салемакерс Алексис   64' (Кастильехо Самуэль (   64' Мальдини Даниэль   90') Чалханоглу Хакан Ребич Анте Леау Рафаэл   79' (Хёуге Йенс (   79')
Запасные: Диас Брахим Мусаккио Матео Дуарте Леонардо Конти Андреа Коломбо Лоренцо Фриджерио Марко Доннарумма Антонио Татарушану Чиприан Далот Диогу
Рейна Пепе Патрик   88' (Худт Уэсли (   88') Луис Фелипе Раду Стефан Лаццари Мануэль Милинкович-Савич Сергей   74' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (   74'   80') Эскаланте Гонсало   39'   46' (Катальди Данило (   46') Альберто Луис   64' Марусич Адам Корреа Хоакин   32' (Мурики Ведат (   32'   88') Иммобиле Чиро   74' (Перейра Андреас (   74')
Запасные: Алиа Марко Франко Дамиано Кайседо Фелипе Андерсон Джаван Армини Николо Стракоша Томас
23 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Лацио
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Комментарии (2)
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0
CELTIC FROST
24 Декабря 2020, 00:59

Хорошо!

0
NOBODY
24 Декабря 2020, 00:57

ой, ну Ребич....многие бревном Бенза считают, ага, вы игру Ребича посмотрите сначала....Такой момент в концеовке!!!! Повезло, что с угла забили третий и вырвали победу...

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