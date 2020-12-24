«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»

Матч 14-го тура Серии А «Милан» - «Лацио» получился драматичным. Хозяева поля быстро забили два мяча со стандартов - Анте Ребич после углового, а Хакан Чалханоглу с пенальти. На это римляне ответили результативными ударами Луиса Альберто на добивании после парированного пенальти и Чиро Иммобиле с игры. «Россонери» ожили лишь в концовке, создав ряд моментов, и одна из подач стала победной, когда Тео Эрнандес вырвал три очка перед финальным свистком - 3:2. Эта победа позволила его команде вернуть лидерство.