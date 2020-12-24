«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»

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24 Декабря 2020, 00:47,
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Матч 14-го тура Серии А «Милан» - «Лацио» получился драматичным. Хозяева поля быстро забили два мяча со стандартов - Анте Ребич после углового, а Хакан Чалханоглу с пенальти. На это римляне ответили результативными ударами Луиса Альберто на добивании после парированного пенальти и Чиро Иммобиле с игры. «Россонери» ожили лишь в концовке, создав ряд моментов, и одна из подач стала победной, когда Тео Эрнандес вырвал три очка перед финальным свистком - 3:2. Эта победа позволила его команде вернуть лидерство.
Протокол игры
|(1:0) Ребич Анте 10'
|(2:0) Чалханоглу Хакан 17'
|28' Альберто Луис (2:1)
|59' Иммобиле Чиро (2:2)
|(3:2) Тео Эрнандес 90'
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде • Калюлю Пьер • Романьоли Алессио • Тео Эрнандес • 79'Тонали Сандро • Крунич Раде • 41'Салемакерс Алексис 64' ( Кастильехо Самуэль ( 64' • Мальдини Даниэль 90') • Чалханоглу Хакан • Ребич Анте • Леау Рафаэл 79' ( Хёуге Йенс ( 79')
Запасные: Диас Брахим • Мусаккио Матео • Дуарте Леонардо • Конти Андреа • Коломбо Лоренцо • Фриджерио Марко • Доннарумма Антонио • Татарушану Чиприан • Далот Диогу
Рейна Пепе • Патрик 88' ( Худт Уэсли ( 88') • Луис Фелипе • Раду Стефан • Лаццари Мануэль • Милинкович-Савич Сергей 74' ( Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 74' ) • 80'Эскаланте Гонсало 39' 46' ( Катальди Данило ( 46') • Альберто Луис • 64'Марусич Адам • Корреа Хоакин 32' ( Мурики Ведат ( 32' ) • 88'Иммобиле Чиро 74' ( Перейра Андреас ( 74')
Запасные: Алиа Марко • Франко Дамиано • Кайседо Фелипе • Андерсон Джаван • Армини Николо • Стракоша Томас
23 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Лацио
Хорошо!
ой, ну Ребич....многие бревном Бенза считают, ага, вы игру Ребича посмотрите сначала....Такой момент в концеовке!!!! Повезло, что с угла забили третий и вырвали победу...