«Витесс» может прекратить существование

Нидерландский клуб «Витесс» может быть расформирован.

По сведениям De Gelderlander, закрытие команды может быть связано с проблемами с домашней ареной, из-за этого боссы нидерландской футбольной федерации не дают лицензию клубу. Ранее домашним стадионом «Витесса» был «Гелредом», но сейчас стороны не смогут продлить арендное соглашение.

Напомним, с июля 2018 по ноябрь 2019 года нидерландский клуб возглавлял российский специалист Леонид Слуцкий.

После 16 туров «Витесс» занимает 14-е место в турнирной таблице Эредивизии, имея в своем активе 15 очков. В предстоящем матче «желто-черные» сыграют с ПСВ (21 января в 22:00 по мск).