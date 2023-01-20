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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Витесс» может прекратить существование

20 Января 2023 • 18:14 Комментировать
ПСВ
...
Витесс
1 1.25 X 5.90 2 10.50
21.01 22:00

Нидерландский клуб «Витесс» может быть расформирован.

По сведениям De Gelderlander, закрытие команды может быть связано с проблемами с домашней ареной, из-за этого боссы нидерландской футбольной федерации не дают лицензию клубу. Ранее домашним стадионом «Витесса» был «Гелредом», но сейчас стороны не смогут продлить арендное соглашение.

Напомним, с июля 2018 по ноябрь 2019 года нидерландский клуб возглавлял российский специалист Леонид Слуцкий.

После 16 туров «Витесс» занимает 14-е место в турнирной таблице Эредивизии, имея в своем активе 15 очков. В предстоящем матче «желто-черные» сыграют с ПСВ (21 января в 22:00 по мск).

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Евро-Футбол.Ру,
Витесс
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ПСВ ВИТЕСС
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