Скауты ПСВ следят за Сперцяном на сборах «Краснодара»

Скауты ПСВ просматривают полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на зимних сборах российского клуба. Об этом сообщает Sport24.

По сведениям источника, представители ПСВ поддерживают связь с футболистом и рассчитывают подписать с ним контракт уже следующим летом.

Ранее сообщалось, что за Сперцяном также следит один из главных конкурентов ПСВ по чемпионату Нидерландов «Фейеноорд».

Действующий контракт 22-летнего футболиста с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «быков» 21 матч, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач.