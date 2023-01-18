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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук считает, что Сперцяну стоит перейти в ПСВ

18 Января 2023 • 15:31 Комментировать
ПСВ
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Витесс
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21.01 22:00

Футбольный менеджер Роман Орещук высказал мнение о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в ПСВ.

«Сперцян готов заиграть в ПСВ. Этот парень полтора года показывает достойный уровень, в Эредивизие можно развиваться, это начало хорошей европейской карьеры», — приводит слова Орещука Metaratings.

По мнению эксперта, нидерландский чемпионат является очень интересным, в котором можно подготовиться к более сильной лиге.

Ранее сообщалось, что ПСВ заинтересован в подписании 22-летнего Сперцяна. В текущем сезоне хавбек провел 21 матч в чемпионате России, забил 10 мячей и записал в свой актив 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар ПСВ Роман Орещук Эдуард Сперцян
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