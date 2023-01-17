Мостовой: «Сперцяну нужно попробовать себя в Европе»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в ПСВ.

По мнению эксперта, 22-летний футболист обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы успешно заиграть в Европе.

«Сперцяну нужно попробовать себя в Европе, если к нему действительно есть интерес. Сперцян — парень с головой, умный футболист. Забивает, отдаёт. Ему есть куда расти», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Кроме того, бывший футболист отметил, что чемпионат Нидерландов отлично подойдёт молодому игроку.

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 21 матч, отметившись десятью голами и шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.