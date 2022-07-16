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«Аякс» хочет защитника «Глазго Рейнджерс»

16 Июля 2022 • 00:09 Комментировать
Фортуна Ситтард
...
Аякс
06.08 17:30

«Аякс» традиционно является активным на трансферном рынке клубом, хотя чаще из клуба идет отток кадров. Но есть и приток - в частности, руководство амстердамского клуба нацелилось на защитника шотландского «Глазго Рейнджерс» Келвина Бэсси.

Он станет заменой для аргентинца Лисандро Мартинеса, который, скорее всего, покинет клуб (на него претендует «Манчестер Юнайтед»). Как сообщает TMW, амстердамцы готовы выложить за Бэсси до двадцати миллионов евро.

В прошлом сезоне «Аякс» стал чемпионом Нидерландов, новый сезон для клуба начнется шестого августа - именно в этот день «Аякс» отправится к гости в Ситтард к местной «Фортуне».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Трансферы футбола - лето 2022 Келвин Бэсси
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ФОРТУНА СИТТАРД АЯКС
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