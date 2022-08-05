«Аякс» впервые в своей истории пригласил итальянского игрока

Амстердамский «Аякс» объявил о приобретении итальянского игрока - состав клуба пополнил 21-летний Лоренцо Лукка из «Пизы». Он стал первым итальянским игроком в составе «Аякса» в истории клуба. Финансовые условия сделки неизвестны, но портал Transfermarkt оценивает футболиста в шесть миллионов евро.

Рослый нападающий (201 см) ярко проявил себя на старте прошлого сезона в Серии Б, забив шесть мячей в первых семи турах. Правда, потом дела его шли куда как менее хорошо - удача отвернулась от Лукки и больше он не забивал.

Чемпионат Нидерландов стартует пятого августа, в первом туре «Аякс» сразится с «Фортуной» из Ситтарда.