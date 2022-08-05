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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» впервые в своей истории пригласил итальянского игрока

05 Августа 2022 • 01:39 Комментировать
Фортуна Ситтард
...
Аякс
12.00 6.80 1.22
06.08 17:30

Амстердамский «Аякс» объявил о приобретении итальянского игрока - состав клуба пополнил 21-летний Лоренцо Лукка из «Пизы». Он стал первым итальянским игроком в составе «Аякса» в истории клуба. Финансовые условия сделки неизвестны, но портал Transfermarkt оценивает футболиста в шесть миллионов евро.

Рослый нападающий (201 см) ярко проявил себя на старте прошлого сезона в Серии Б, забив шесть мячей в первых семи турах. Правда, потом дела его шли куда как менее хорошо - удача отвернулась от Лукки и больше он не забивал.

Чемпионат Нидерландов стартует пятого августа, в первом туре «Аякс» сразится с «Фортуной» из Ситтарда.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Лоренцо Лукка
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ФОРТУНА СИТТАРД АЯКС
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