«Аякс» пропустил самый быстрый гол с начала чемпионата для себя с 1961 года

Амстердамский «Аякс» начал свои выступления в новом сезоне голландского чемпионата Эредивизии, но сделал это не лучшим образом - «аяксиды» пропустили в Ситтарде от местной «Фортуны» уже на шестой минуте игры. Столь быстрый первый гол в чемпионате Нидерландов с начала сезона «Аякс» не пропускал с сезона 1961\1962, тогда это произошло на первой же минуте первого матча сезона.

Следить за событиями матча между «Фортуной» и «Аяксом» можно по ссылке на онлайн-трансляцию на нашем сайте. «Аякс» является действующим чемпионом Нидерландов, команда выиграла чемпионат и в прошлом сезоне, и в позапрошлом.