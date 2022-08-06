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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» пропустил самый быстрый гол с начала чемпионата для себя с 1961 года

06 Августа 2022 • 18:50 Комментировать
Фортуна Ситтард
2:3
Аякс
окончен

Амстердамский «Аякс» начал свои выступления в новом сезоне голландского чемпионата Эредивизии, но сделал это не лучшим образом - «аяксиды» пропустили в Ситтарде от местной «Фортуны» уже на шестой минуте игры. Столь быстрый первый гол в чемпионате Нидерландов с начала сезона «Аякс» не пропускал с сезона 1961\1962, тогда это произошло на первой же минуте первого матча сезона.

Следить за событиями матча между «Фортуной» и «Аяксом» можно по ссылке на онлайн-трансляцию на нашем сайте. «Аякс» является действующим чемпионом Нидерландов, команда выиграла чемпионат и в прошлом сезоне, и в позапрошлом.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс
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окончен Фортуна Ситтард 2:3 Аякс 14.00 7.60 1.15
Идет 12 минута Камбюр 0:1 Эксельсиор 1.91 3.60 3.70
06.08  21:00 ПСВ ... Эммен 1.15 7.60 14.00
06.08  22:00 Ваалвейк ... Утрехт 3.80 3.50 1.91
07.08  13:15 Гронинген ... Волендам 1.81 3.65 4.10
07.08  15:30 НЕК Неймеген ... Твенте 3.35 3.40 2.11
07.08  15:30 Витесс ... Фейеноорд 3.35 3.40 2.11
07.08  17:45 АЗ Алкмаар ... Гоу Эхед Иглс 1.32 5.00 9.20
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