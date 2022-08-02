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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Форвард «Аякса» прячется от «братков» и потому пропускает сборы команды

02 Августа 2022 • 03:44 Комментировать
Фортуна Ситтард
...
Аякс
12.50 6.90 1.20
06.08 17:30

Мы уже сообщали о странной ситуации с Мохамедом Ихаттареном - талантливым игроком, который, судя по всему, спешит угробить свой талант дисциплинарными выходками. Недавно «Аякс» уехал на свой очередной сбор без него, но сообщать подробности пресс-служба клуба не стала.

Однако их сообщает нидерландское издание De Telegraaf. Как выяснилось, Ихаттарен скрывается, его проблемы могут показаться до боли знакомыми российским обывателям. Футболист то ли надругался, то ли обманул некую девушку из Утрехта, та пожаловалась друзьям, которые решили отомстить Ихаттарену своими методами, без подключения полиции.

Мохамед успел где-то спрятаться, но, сдается, подключать полицию все-таки придется - скоро сезон, надо будет появляться на публике и играть в футбол, команда ждет.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Мохамед Ихаттарен
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ФОРТУНА СИТТАРД АЯКС
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