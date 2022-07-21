Защитник «Аталанты» решил продолжить карьеру в Нидерландах

Защитник итальянской «Аталанты» Родриго Гут продолжит свои выступления в Нидерландах. В прошлом году он выступал там в аренде и защищал цвета «НЕК» из Неймегена. «Аталанта» решила не возвращать 21-летнего бразильского оборонца, а вместо этого оставила его в Нидерландах, но в другом клубе.

И на других началах - Гут подписал полноценный контракт до лета 2027 года с клубом «Фортуна» из Ситтарда, то есть сроком на пять лет. Финансовые условия сделки, увы, не сообщаются.

Чемпионат Нидерландов начнется пятого августа, в первом туре «Фортуна» примет дома не кого-нибудь, а амстердамский «Аякс» - прошлогоднего чемпиона.