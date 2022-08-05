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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Манчини: «Аякс» - это как «Реал», «Барселона» и «Ювентус»

05 Августа 2022 • 02:09 Комментировать
Фортуна Ситтард
...
Аякс
12.00 6.80 1.22
06.08 17:30

Мы уже сообщали о том, что в амстердамском «Аяксе» появился итальянский игрок - 21-летний Лоренцо Лукка. Наставнику итальянской сборной Роберто Манчини игрок хорошо знаком - он рассматривает его в качестве потенциального футболиста национальной команды. Манчини считает, что в «Аяксе» у Лукки будут все возможности для роста.

- У него есть все возможности для роста в «Аяксе». Это команда, которая всегда нацелена на победу. Это клуб, как «Реал», «Барселона» или «Ювентус» - ничью там считают за поражение. Там хорошая школа - игроки растут, затем получают выгодные контракты, - цитирует Манчини ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Роберто Манчини Лоренцо Лукка
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ФОРТУНА СИТТАРД АЯКС
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