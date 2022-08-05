Манчини: «Аякс» - это как «Реал», «Барселона» и «Ювентус»

Мы уже сообщали о том, что в амстердамском «Аяксе» появился итальянский игрок - 21-летний Лоренцо Лукка. Наставнику итальянской сборной Роберто Манчини игрок хорошо знаком - он рассматривает его в качестве потенциального футболиста национальной команды. Манчини считает, что в «Аяксе» у Лукки будут все возможности для роста.

- У него есть все возможности для роста в «Аяксе». Это команда, которая всегда нацелена на победу. Это клуб, как «Реал», «Барселона» или «Ювентус» - ничью там считают за поражение. Там хорошая школа - игроки растут, затем получают выгодные контракты, - цитирует Манчини ITASportPress.