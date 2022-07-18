Ихаттарен снова не у дел - «Аякс» оставил его дома

Нидерландский нападающий Мохамед Ихаттарен все никак не может найти себе достойное место. Он со скандалом покинул в прошлом году «Сампдорию», затем появился в «Ювентусе», но на поле там его никто так и не увидел. Игрока, которому 20 лет, на родине считают звездой, поэтому зимой его решил выкупить «Аякс».

Но и там дела Ихаттарена идут не лучшим образом - накануне нового сезона амстердамцы отправились на предсезонный сбор в Австрию, однако Ихаттарена при этом оставили дома, сообщает нидерландское издание DeTelegraaf. похоже, что футболист до сих пор не отправился от смерти своего отца в 2019 году, которая оказала на него тяжелое психологическое воздействие.