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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Ихаттарен снова не у дел - «Аякс» оставил его дома

18 Июля 2022 • 22:27 Комментировать
Фортуна Ситтард
...
Аякс
13.00 7.10 1.19
06.08 17:30

Нидерландский нападающий Мохамед Ихаттарен все никак не может найти себе достойное место. Он со скандалом покинул в прошлом году «Сампдорию», затем появился в «Ювентусе», но на поле там его никто так и не увидел. Игрока, которому 20 лет, на родине считают звездой, поэтому зимой его решил выкупить «Аякс».

Но и там дела Ихаттарена идут не лучшим образом - накануне нового сезона амстердамцы отправились на предсезонный сбор в Австрию, однако Ихаттарена при этом оставили дома, сообщает нидерландское издание DeTelegraaf. похоже, что футболист до сих пор не отправился от смерти своего отца в 2019 году, которая оказала на него тяжелое психологическое воздействие.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Мохамед Ихаттарен
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ФОРТУНА СИТТАРД АЯКС
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