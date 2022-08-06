Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

Йылмаз установил рекорд «Фортуны» в матче против «Аякса»

06 Августа 2022 • 21:21 Комментировать
Фортуна Ситтард
2:3
Аякс
окончен

Амстердамский «Аякс» начал сезон с победы в Ситтарде, где он одержал волевой успех над местной «Фортуной», несмотря на неудачное начало матча. Один из голов хозяев поля забил турецкий ветеран Бурак Йылмаз, который перебрался в «Фортуну» из французского «Лилля», где он сыграл немалую роль в чемпионском титуле 2021 года.

В 37 лет и 22 дня Йылмаз стал самым возрастным игроком за всю историю «Фортуны», забившим гол в высшей лиге нидерландского футбола.

Во втором туре начавшегося чемпионата Эредивизии «Фортуна» сыграет на выезде с чемпионом 2010 года - «Твенте». Игра состоится 14 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бурак Йылмаз Фортуна Ситтард
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Фортуна Ситтард 2:3 Аякс 12.00 6.90 1.22
Идет 95 минута Камбюр 0:2 Эксельсиор 1.90 4.00 3.70
Идет 38 минута ПСВ 3:0 Эммен 1.22 6.80 12.00
06.08  22:00 Ваалвейк ... Утрехт 3.80 3.50 1.91
07.08  13:15 Гронинген ... Волендам 1.81 3.65 4.10
07.08  15:30 НЕК Неймеген ... Твенте 3.35 3.40 2.11
07.08  15:30 Витесс ... Фейеноорд 3.35 3.40 2.11
07.08  17:45 АЗ Алкмаар ... Гоу Эхед Иглс 1.32 5.00 9.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Августа
21:21 · Голландия. Эредивизие
Йылмаз установил рекорд «Фортуны» в матче против «Аякса»
19:30 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» начал с волевой победы над «Фортуной»
18:50 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» пропустил самый быстрый гол с начала чемпионата для себя с 1961 года
13:15 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» близок к трансферу игрока, которого хотел купить «Интер»
05 Августа
02:09 · Голландия. Эредивизие
Манчини: «Аякс» - это как «Реал», «Барселона» и «Ювентус»
01:39 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» впервые в своей истории пригласил итальянского игрока
03 Августа
15:38 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» запретил своим болельщикам клянчить футболки у игроков
01:21 · Голландия. Эредивизие
У Мертенса появился новый вариант продолжения карьеры
02 Августа
16:52 · Россия. Премьер-лига
​Агент Магальяна не подтвердил близость трансфера игрока в ЦСКА эксклюзив
14:09 · Россия. Премьер-лига
​В ЦСКА переходит защитник из «Аякса»
05:44 · Голландия. Эредивизие
Экс-защитник «Витесса» перебрался в АЗ
03:44 · Голландия. Эредивизие
Форвард «Аякса» прячется от «братков» и потому пропускает сборы команды
01 Августа
16:03 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» пока отказался от Антони – названа причина 1 слухи
31 Июля
18:37 · Голландия. Эредивизие
Тиль установил рекорд Суперкубка Нидерландов
30 Июля
23:38 · Голландия. Эредивизие
ПСВ стал обладателем Суперкубка Нидерландов
Все новости
Рекомендуем