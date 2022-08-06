Йылмаз установил рекорд «Фортуны» в матче против «Аякса»

Амстердамский «Аякс» начал сезон с победы в Ситтарде, где он одержал волевой успех над местной «Фортуной», несмотря на неудачное начало матча. Один из голов хозяев поля забил турецкий ветеран Бурак Йылмаз, который перебрался в «Фортуну» из французского «Лилля», где он сыграл немалую роль в чемпионском титуле 2021 года.

В 37 лет и 22 дня Йылмаз стал самым возрастным игроком за всю историю «Фортуны», забившим гол в высшей лиге нидерландского футбола.

Во втором туре начавшегося чемпионата Эредивизии «Фортуна» сыграет на выезде с чемпионом 2010 года - «Твенте». Игра состоится 14 августа.