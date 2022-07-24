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«Аякс» не хочет отпускать Антони

24 Июля 2022 • 17:13 Комментировать
Фортуна Ситтард
...
Аякс
13.00 7.10 1.19
06.08 17:30

Перешедший в «Манчестер Юнайтед» тренер Эрик тен Хаг попытался забрать с собой и бразильца Антони, однако пока что переговоры по его трансферу не увенчались успехом. При тени Хаге Антони был главным творцом на поле, однако и в «Аяксе» хорошо понимают ценность игрока. П

оэтому запросили за бразильского игрока 80 миллионов евро - сумма, которая кажется и даже является слишком высокой и для такого клуба, как «Манчестер Юнайтед». Как сообщает ESPN, это означает, что Антони останется в «Аяксе».

22-летний Антони выступает за «Аякс» с 2020 года, в прошлом году он дебютировал и в сборной Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022 Антони
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