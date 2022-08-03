«Аякс» запретил своим болельщикам клянчить футболки у игроков

Руководство амстердамского «Аякса» приняло решение не допускать на стадион во время домашних матчей болельщиков, которые приносят с собой плакаты с просьбами или требованиями одарить их футболкой.

В руководстве считают, что подобные ситуации бьют по имиджу клуба - запросы всех желающих удовлетворить все равно не получится, останутся болельщики, которые неизменно будут обижены. Кроме того, игроки, которые вынуждены отказывать, воспринимаются публикой как высокомерные, что также вредит имиджу, пишет Sportbible.

Чемпионат Нидерландов начнется 5 августа, в первом туре «Аякс» сыграет с «Фортуной» из Ситтарда.