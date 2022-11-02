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Кроос вспомнил времена Гвардиолы в «Баварии»

02 Ноября 2022 • 21:34 Комментировать
Герта
...
Бавария
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05.11 17:30

Один из лидеров мадридского «Реала» Тони Кроос вспомнил времена выступлений в «Баварии» под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Гвардиола боролся до самого конца, чтобы удержать меня в «Баварии». Если бы мне пришлось выбирать одного тренера, который идеально подходит для моей игры, это был бы он», – приводит слова пятикратного обладателя Лиги чемпионов издание Marca. Кроос отметил, что единственный сезон под руководством испанского тренера очень сильно повлиял на Тони с хорошей точки зрения.

Напомним, что хавбек пересёкся с Гвардиолой в сезоне 2013/2014, перейдя в следующей кампании в мадридский «Реал», где Кроос выступает до сих пор.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хосеп Гвардиола Тони Кроос
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ГЕРТА БАВАРИЯ
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