Кроос вспомнил времена Гвардиолы в «Баварии»

Один из лидеров мадридского «Реала» Тони Кроос вспомнил времена выступлений в «Баварии» под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Гвардиола боролся до самого конца, чтобы удержать меня в «Баварии». Если бы мне пришлось выбирать одного тренера, который идеально подходит для моей игры, это был бы он», – приводит слова пятикратного обладателя Лиги чемпионов издание Marca. Кроос отметил, что единственный сезон под руководством испанского тренера очень сильно повлиял на Тони с хорошей точки зрения.

Напомним, что хавбек пересёкся с Гвардиолой в сезоне 2013/2014, перейдя в следующей кампании в мадридский «Реал», где Кроос выступает до сих пор.

