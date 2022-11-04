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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн: «Чупо-Мотинг – один из лучших игроков «Баварии» прямо сейчас»

04 Ноября 2022 • 20:38 Комментировать
Герта
...
Бавария
1 10.00 X 6.30 2 1.25
Через 18 ч. 55 мин.

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн в восторге от игры Эрика Чупо-Мотинга в недавних матчах.

33-летний форвард всё чаще получает игровую практику в основном составе, на что отвечает исключительной результативностью – пять голов и два результативных паса в последних пяти матчах Лиги чемпионов и Бундеслиги.

В «Баварии» уверены, что в скором времени с камерунцем будет подписан новый контракт, и Нагельсманн высказался о ситуации: «Я очень доволен его игрой. Видно, что ему комфортно в «Баварии», и прямо сейчас он является одним из лучших игроков нашей команды», – отметил специалист, слова которого приводит инсайдер Фабрицио Романо.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик Чупо-Мотинг Юлиан Нагельсманн
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