Нагельсманн: «Чупо-Мотинг – один из лучших игроков «Баварии» прямо сейчас»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн в восторге от игры Эрика Чупо-Мотинга в недавних матчах.

33-летний форвард всё чаще получает игровую практику в основном составе, на что отвечает исключительной результативностью – пять голов и два результативных паса в последних пяти матчах Лиги чемпионов и Бундеслиги.

В «Баварии» уверены, что в скором времени с камерунцем будет подписан новый контракт, и Нагельсманн высказался о ситуации: «Я очень доволен его игрой. Видно, что ему комфортно в «Баварии», и прямо сейчас он является одним из лучших игроков нашей команды», – отметил специалист, слова которого приводит инсайдер Фабрицио Романо.