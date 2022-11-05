Нагельсманн: Мы рады возвращению Нойера, он лучший вратарь в мире

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал возвращение в строй вратаря Мануэля Нойера, который принял участие в матче с «Гертой». Мюнхенский клуб одержал победу над подопечными Сандро Шварца в матче 13-го тура чемпионата Германии со счетом 3:2.

«Нойер является нашим капитаном и очень важным игроком. Он все еще лучший вратарь в мире. Мы очень рады его возвращению», — цитирует Нагельсманна Bayern&Germany. По мнению тренера, вся Германия сейчас испытывает радостные эмоции от восстановления Нойера.

В текущем сезоне 36-летний вратарь провел 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и шесть раз сохранил свои ворота «сухими».